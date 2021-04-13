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Москвичей предупредили о грозовых дождях

Москвичей предупредили о грозовых дождях

Грозовые дожди ожидаются в Москве с четверга, станет немного прохладнее, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T10:40

2021-04-13T10:40

2021-04-13T10:40

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Грозовые дожди ожидаются в Москве с четверга, станет немного прохладнее, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что самый теплый день с начала года ожидается в Москве во вторник, температура повысится до 23 градусов, возможен рекорд.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество