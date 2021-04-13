https://ria.ru/20210413/dozhd-1728025629.html
Москвичей предупредили о грозовых дождях
Москвичей предупредили о грозовых дождях
Грозовые дожди ожидаются в Москве с четверга, станет немного прохладнее, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:40
2021-04-13T10:40
2021-04-13T10:40
михаил леус
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256837_0:68:3072:1796_1920x0_80_0_0_0b2a439671b44884259d5df87a2c1519.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Грозовые дожди ожидаются в Москве с четверга, станет немного прохладнее, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что самый теплый день с начала года ожидается в Москве во вторник, температура повысится до 23 градусов, возможен рекорд.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256837_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2bdc769d79bf0343bab559946b530760.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, москва, общество