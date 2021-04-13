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Москвичей предупредили о грозовых дождях
Москвичей предупредили о грозовых дождях
Грозовые дожди ожидаются в Москве с четверга, станет немного прохладнее, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:40
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михаил леус
москва
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Грозовые дожди ожидаются в Москве с четверга, станет немного прохладнее, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что самый теплый день с начала года ожидается в Москве во вторник, температура повысится до 23 градусов, возможен рекорд.
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михаил леус, москва, общество

Москвичей предупредили о грозовых дождях

10:40 13.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве
Женщина во время дождя на площади Белорусского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Грозовые дожди ожидаются в Москве с четверга, станет немного прохладнее, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"С четверга в мегаполисе начнутся грозовые дожди, станет немного прохладнее. А к субботе похолодает до плюс 14, но и это почти на четыре градуса выше климатической нормы", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что самый теплый день с начала года ожидается в Москве во вторник, температура повысится до 23 градусов, возможен рекорд.
 
Михаил ЛеусМоскваОбщество
 
 
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