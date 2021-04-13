https://ria.ru/20210413/donbass-1728161228.html

В ЛНР обвинили украинских силовиков в использовании автомобилей СЦКК

В ЛНР обвинили украинских силовиков в использовании автомобилей СЦКК

Украинские силовики используют автомобили представительства Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня для подвоза... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T22:29

2021-04-13T22:29

2021-04-13T22:30

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

красный крест

минск

оон

в мире

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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Украинские силовики используют автомобили представительства Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня для подвоза боеприпасов, вооружения и личного состава на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Зафиксировано применение автомобилей украинской стороны в СЦКК с целью обеспечения выполнения боевых задач ВСУ на переднем крае", - отметил Филипоненко.Он заявил, что Народная милиция у линии соприкосновения в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-4 зафиксировала движение автомобиля с символикой СЦКК, который осуществлял подвоз личного состава, ракет и боеприпасов, противотанковых ракетных комплексов в район данного населенного пункта. По словам Филипоненко, в то время, когда сотрудник Народной милиции ЛНР покидал наблюдательный пост, по нему открыла огонь снайперская пара украинских силовиков. В результате обстрела сотрудник Народной милиции погиб."Огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена, тело погибшего бойца Народной милиции эвакуировано. Потери противника уточняются", - уточнил Филипоненко.Офицер пресс-службы обратил внимание, что злоупотребление символикой нейтральной стороны для обмана и дезинформации противника является нарушением международного гуманитарного права, наряду с незаконным использованием символики Красного Креста и Полумесяца. Филипоненко от лица Народной милиции потребовал от представительства Украины в СЦКК немедленно прекратить предоставление своих транспортных средств командованию ВС Украины для выполнения их боевых задач."Призываем мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения комплекса дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня и отреагировать на нарушение украинской стороной Женевской конвенции", - заявил Филипоненко.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210411/ukraina-1727679688.html

https://ria.ru/20210408/provokatsiya-1727252863.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красный крест, минск, оон, в мире