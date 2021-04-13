В ЛНР обвинили украинских силовиков в использовании автомобилей СЦКК
22:29 13.04.2021 (обновлено: 22:30 13.04.2021)
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoВоеннослужащий украинских вооруженных на линии разделения близ города Донецк
ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Украинские силовики используют автомобили представительства Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня для подвоза боеприпасов, вооружения и личного состава на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Зафиксировано применение автомобилей украинской стороны в СЦКК с целью обеспечения выполнения боевых задач ВСУ на переднем крае", - отметил Филипоненко.
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Он заявил, что Народная милиция у линии соприкосновения в районе подконтрольного Киеву поселка Золотое-4 зафиксировала движение автомобиля с символикой СЦКК, который осуществлял подвоз личного состава, ракет и боеприпасов, противотанковых ракетных комплексов в район данного населенного пункта. По словам Филипоненко, в то время, когда сотрудник Народной милиции ЛНР покидал наблюдательный пост, по нему открыла огонь снайперская пара украинских силовиков. В результате обстрела сотрудник Народной милиции погиб.
"Огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена, тело погибшего бойца Народной милиции эвакуировано. Потери противника уточняются", - уточнил Филипоненко.
Офицер пресс-службы обратил внимание, что злоупотребление символикой нейтральной стороны для обмана и дезинформации противника является нарушением международного гуманитарного права, наряду с незаконным использованием символики Красного Креста и Полумесяца. Филипоненко от лица Народной милиции потребовал от представительства Украины в СЦКК немедленно прекратить предоставление своих транспортных средств командованию ВС Украины для выполнения их боевых задач.
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"Призываем мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения комплекса дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня и отреагировать на нарушение украинской стороной Женевской конвенции", - заявил Филипоненко.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.