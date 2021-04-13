https://ria.ru/20210413/donbass-1728084309.html

Киев сорвал совещание политической подгруппы по Донбассу, заявили в ЛНР

Киев сорвал совещание политической подгруппы по Донбассу, заявили в ЛНР

Представители украинской делегации сорвали обсуждение повестки дня в политической подгруппе по Донбассу, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T14:52

2021-04-13T14:52

2021-04-13T16:59

родион мирошник

обсе

мид днр

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

луганск

в мире

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ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Представители украинской делегации сорвали обсуждение повестки дня в политической подгруппе по Донбассу, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник в Telegram-канале.Как заявляли в МИД ЛНР, на этом заседании представители республики надеялись обсудить проект "дорожной карты" по урегулированию конфликта в Донбассе."Заседание политической группы было недолгим. <…> Все попытки координатора от ОБСЕ Пьера Мореля настроить на конструктивную работу украинскую делегацию оказались напрасными", — написал Мирошник. По его словам, Киев отказался от "конструктивного диалога по политическому урегулированию" и по-прежнему требует исключить некоторых членов из состава делегации ДНР. Мирошник назвал это неприемлемым, тем более что в украинской делегации присутствует Денис Казанский, которого в ДНР разыскивают за совершение преступлений на территории республики.В МИД ДНР пояснили, что Киев возражает против присутствия на переговорах Майи Пироговой. Представители Донецка предложили три варианта выхода из ситуации: продолжить переговоры с участием общественников; исключить из них и Пирогову, и Казанского; вернуться к формату исключительно официальных представителей. Киев все эти предложения отверг.Итоги сорванного заседания планируется обсудить на заседании контактной группы в среду, 14 апреля. Переговоры подгрупп по Донбассу проходят с участием представителей общественности. В прошлом году Киев привлек к работе советников, которые до войны жили в Донецке и Луганске. Самопровозглашенные республики с января также подключили к переговорам общественных деятелей.

https://ria.ru/20210413/operatsiya-1728010412.html

https://ria.ru/20210413/ato-1728007404.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

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родион мирошник, обсе, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, луганск, в мире