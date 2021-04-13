https://ria.ru/20210413/donbass-1728084309.html
Киев сорвал совещание политической подгруппы по Донбассу, заявили в ЛНР
Киев сорвал совещание политической подгруппы по Донбассу, заявили в ЛНР
Представители украинской делегации сорвали обсуждение повестки дня в политической подгруппе по Донбассу, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:52
2021-04-13T14:52
2021-04-13T16:59
родион мирошник
обсе
мид днр
луганская народная республика
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леонид кравчук
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ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Представители украинской делегации сорвали обсуждение повестки дня в политической подгруппе по Донбассу, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник в Telegram-канале.Как заявляли в МИД ЛНР, на этом заседании представители республики надеялись обсудить проект "дорожной карты" по урегулированию конфликта в Донбассе."Заседание политической группы было недолгим. <…> Все попытки координатора от ОБСЕ Пьера Мореля настроить на конструктивную работу украинскую делегацию оказались напрасными", — написал Мирошник. По его словам, Киев отказался от "конструктивного диалога по политическому урегулированию" и по-прежнему требует исключить некоторых членов из состава делегации ДНР. Мирошник назвал это неприемлемым, тем более что в украинской делегации присутствует Денис Казанский, которого в ДНР разыскивают за совершение преступлений на территории республики.В МИД ДНР пояснили, что Киев возражает против присутствия на переговорах Майи Пироговой. Представители Донецка предложили три варианта выхода из ситуации: продолжить переговоры с участием общественников; исключить из них и Пирогову, и Казанского; вернуться к формату исключительно официальных представителей. Киев все эти предложения отверг.Итоги сорванного заседания планируется обсудить на заседании контактной группы в среду, 14 апреля. Переговоры подгрупп по Донбассу проходят с участием представителей общественности. В прошлом году Киев привлек к работе советников, которые до войны жили в Донецке и Луганске. Самопровозглашенные республики с января также подключили к переговорам общественных деятелей.
https://ria.ru/20210413/operatsiya-1728010412.html
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родион мирошник, обсе, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, луганск, в мире
ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости.
Представители украинской делегации сорвали обсуждение повестки дня в политической подгруппе по Донбассу
, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник
в Telegram-канале
.
Как заявляли в МИД ЛНР, на этом заседании представители республики надеялись обсудить проект "дорожной карты" по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Заседание политической группы было недолгим. <…> Все попытки координатора от ОБСЕ Пьера Мореля настроить на конструктивную работу украинскую делегацию оказались напрасными", — написал Мирошник.
По его словам, Киев отказался от "конструктивного диалога по политическому урегулированию" и по-прежнему требует исключить некоторых членов из состава делегации ДНР. Мирошник назвал это неприемлемым, тем более что в украинской делегации присутствует Денис Казанский, которого в ДНР разыскивают за совершение преступлений на территории республики.
В МИД ДНР пояснили, что Киев возражает против присутствия на переговорах Майи Пироговой. Представители Донецка предложили три варианта выхода из ситуации: продолжить переговоры с участием общественников; исключить из них и Пирогову, и Казанского; вернуться к формату исключительно официальных представителей. Киев все эти предложения отверг.
Итоги сорванного заседания планируется обсудить на заседании контактной группы в среду, 14 апреля.
Переговоры подгрупп по Донбассу проходят с участием представителей общественности. В прошлом году Киев привлек к работе советников, которые до войны жили в Донецке
и Луганске.
Самопровозглашенные республики с января также подключили к переговорам общественных деятелей.