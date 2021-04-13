https://ria.ru/20210413/donbass-1728027506.html
В МИД прокомментировали заявления США по Донбассу
В МИД прокомментировали заявления США по Донбассу
Заявления США о том, что Россия якобы должна будет заплатить цену из-за ситуации в Донбассе, неприемлемы, Москва продолжит защищать жителей этой... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:48
2021-04-13T10:48
2021-04-13T10:48
россия
донбасс
сергей рябков
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заявления США о том, что Россия якобы должна будет заплатить цену из-за ситуации в Донбассе, неприемлемы, Москва продолжит защищать жителей этой самопровозглашенной республики, а любые угрозы лишь укрепляют Россию в убежденности, что она проводит верный курс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология "цена, расплата" и так далее за те или иные действия. Мы просто отстаиваем наши интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше", - сказал дипломат журналистам."Вопрос в том, какие выводы из этой ситуации делаются в Киеве и у киевских покровителей. Выводы эти, к сожалению, не настраивают на положительный лад", - добавил он.Любая угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она проводит верный курс, отметил замглавы МИД."Потому что США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене. Других элементов в их подходе к нам мы не видим", - подчеркнул Рябков.
https://ria.ru/20210413/operatsiya-1728010412.html
https://ria.ru/20210412/poroshenko-1727903295.html
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россия, донбасс, сергей рябков, москва, сша, в мире
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Заявления США
о том, что Россия якобы должна будет заплатить цену из-за ситуации в Донбассе
, неприемлемы, Москва
продолжит защищать жителей этой самопровозглашенной республики, а любые угрозы лишь укрепляют Россию
в убежденности, что она проводит верный курс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология "цена, расплата" и так далее за те или иные действия. Мы просто отстаиваем наши интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше", - сказал дипломат журналистам.
"Вопрос в том, какие выводы из этой ситуации делаются в Киеве
и у киевских покровителей. Выводы эти, к сожалению, не настраивают на положительный лад", - добавил он.
Любая угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она проводит верный курс, отметил замглавы МИД.
"Потому что США являются нашим противником, делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене. Других элементов в их подходе к нам мы не видим", - подчеркнул Рябков.