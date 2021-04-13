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В ЛНР заявили о гибели человека из-за снайперского огня со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о гибели человека из-за снайперского огня со стороны ВСУ
Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики погиб в районе подконтрольного республике поселка Золотое-5 в Донбассе в результате РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:26
2021-04-13T09:26
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики погиб в районе подконтрольного республике поселка Золотое-5 в Донбассе в результате снайперского огня со стороны украинских вооруженных сил в понедельник, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в понедельник четыре раза обстреляли территорию республики, в том числе вели огонь по подконтрольному республике Золотому-5."В результате применения вооруженными формированиями Украины снайперского оружия в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) 12 апреля погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.В Донбассе ранее вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире

В ЛНР заявили о гибели человека из-за снайперского огня со стороны ВСУ

09:26 13.04.2021
 
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© REUTERS / Serhiy Takhmazov
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики погиб в районе подконтрольного республике поселка Золотое-5 в Донбассе в результате снайперского огня со стороны украинских вооруженных сил в понедельник, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в понедельник четыре раза обстреляли территорию республики, в том числе вели огонь по подконтрольному республике Золотому-5.
"В результате применения вооруженными формированиями Украины снайперского оружия в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) 12 апреля погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.
В Донбассе ранее вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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