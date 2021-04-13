https://ria.ru/20210413/donbass-1728015232.html
В ЛНР заявили о гибели человека из-за снайперского огня со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о гибели человека из-за снайперского огня со стороны ВСУ
Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики погиб в районе подконтрольного республике поселка Золотое-5 в Донбассе в результате РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:26
2021-04-13T09:26
2021-04-13T09:26
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727331703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a06917dbc81aac4db07e3c0d3d9cbaf.jpg
ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики погиб в районе подконтрольного республике поселка Золотое-5 в Донбассе в результате снайперского огня со стороны украинских вооруженных сил в понедельник, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в понедельник четыре раза обстреляли территорию республики, в том числе вели огонь по подконтрольному республике Золотому-5."В результате применения вооруженными формированиями Украины снайперского оружия в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) 12 апреля погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.В Донбассе ранее вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210413/lnr-1728011212.html
донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727331703_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1bde5b87ec04580c345e7dd0304c8c08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире