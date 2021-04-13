https://ria.ru/20210413/donbass-1728015232.html

В ЛНР заявили о гибели человека из-за снайперского огня со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о гибели человека из-за снайперского огня со стороны ВСУ

Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики погиб в районе подконтрольного республике поселка Золотое-5 в Донбассе в результате РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:26

2021-04-13T09:26

2021-04-13T09:26

сцкк

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727331703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a06917dbc81aac4db07e3c0d3d9cbaf.jpg

ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики погиб в районе подконтрольного республике поселка Золотое-5 в Донбассе в результате снайперского огня со стороны украинских вооруженных сил в понедельник, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в понедельник четыре раза обстреляли территорию республики, в том числе вели огонь по подконтрольному республике Золотому-5."В результате применения вооруженными формированиями Украины снайперского оружия в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) 12 апреля погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.В Донбассе ранее вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210413/lnr-1728011212.html

донбасс

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире