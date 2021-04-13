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"Добродел" начал принимать заявки на обслуживание газовой техники
"Добродел" начал принимать заявки на обслуживание газовой техники
Заявки на обслуживание газовой техники в домах Московской области начал принимать сайт "Добродел". На портале появился новый раздел, позволяющий сразу перейти к РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:02
2021-04-13T19:02
2021-04-13T19:02
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Заявки на обслуживание газовой техники в домах Московской области начал принимать сайт "Добродел". На портале появился новый раздел, позволяющий сразу перейти к заполнению онлайн-анкеты, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Подмосковья.Таким образом была упрощена процедура заключения договора на обслуживание газового оборудования.Пользователям Сети необходимо указать контактные данные, в числе которых имя, номер телефона и электронная почта. Заявка обрабатывается не дольше восьми дней.По словам главного государственного жилищного инспектора региона Ольги Фединой, возможность оперативно получить такую услугу в электронном формате способствует предотвращению чрезвычайных ситуаций.Специалисты будут отслеживать процесс отработки заявок на всех этапах.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости
. Заявки на обслуживание газовой техники в домах Московской области начал принимать сайт "Добродел". На портале появился новый раздел, позволяющий сразу перейти к заполнению онлайн-анкеты, сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Подмосковья.
Таким образом была упрощена процедура заключения договора на обслуживание газового оборудования.
"Сообщения принимают сотрудники минэнергетики Подмосковья", – уточнили в ведомстве.
Пользователям Сети необходимо указать контактные данные, в числе которых имя, номер телефона и электронная почта. Заявка обрабатывается не дольше восьми дней.
По словам главного государственного жилищного инспектора региона Ольги Фединой, возможность оперативно получить такую услугу в электронном формате способствует предотвращению чрезвычайных ситуаций.
Специалисты будут отслеживать процесс отработки заявок на всех этапах.