https://ria.ru/20210413/dobrodel-1728140516.html

"Добродел" начал принимать заявки на обслуживание газовой техники

"Добродел" начал принимать заявки на обслуживание газовой техники

Заявки на обслуживание газовой техники в домах Московской области начал принимать сайт "Добродел". На портале появился новый раздел, позволяющий сразу перейти к РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:02

2021-04-13T19:02

2021-04-13T19:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Заявки на обслуживание газовой техники в домах Московской области начал принимать сайт "Добродел". На портале появился новый раздел, позволяющий сразу перейти к заполнению онлайн-анкеты, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Подмосковья.Таким образом была упрощена процедура заключения договора на обслуживание газового оборудования.Пользователям Сети необходимо указать контактные данные, в числе которых имя, номер телефона и электронная почта. Заявка обрабатывается не дольше восьми дней.По словам главного государственного жилищного инспектора региона Ольги Фединой, возможность оперативно получить такую услугу в электронном формате способствует предотвращению чрезвычайных ситуаций.Специалисты будут отслеживать процесс отработки заявок на всех этапах.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)