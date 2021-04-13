Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranПоследствия пожара на заводе по обогащению урана в Натанзе
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Процесс замены центрифуг, поврежденных при диверсии на ядерном объекте в иранском Натанзе, в том числе на более мощные, начался немедленно после инцидента, заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.
"Процесс замены поврежденных центрифуг, в том числе таким же оборудованием с большей мощностью, немедленно начался", - написал Гариб-Абади в сети микроблогов Twitter.
Постпред добавил, что Иран отреагирует на инцидент соответствующими мерами, о которых сообщат МАГАТЭ на этой неделе.
В воскресенье иранская сторона заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники писала, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного Израилем. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Ранее иранские власти отмечали, что заменят все поврежденные центрифуги на более совершенные.