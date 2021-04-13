https://ria.ru/20210413/diversiya-1728000052.html

Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии

Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии

Процесс замены центрифуг, поврежденных при диверсии на ядерном объекте в иранском Натанзе, в том числе на более мощные, начался немедленно после инцидента,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T02:27

2021-04-13T02:27

2021-04-13T02:27

взрыв на ядерном объекте в иране

иран

в мире

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Процесс замены центрифуг, поврежденных при диверсии на ядерном объекте в иранском Натанзе, в том числе на более мощные, начался немедленно после инцидента, заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.Постпред добавил, что Иран отреагирует на инцидент соответствующими мерами, о которых сообщат МАГАТЭ на этой неделе.В воскресенье иранская сторона заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники писала, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного Израилем. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.Ранее иранские власти отмечали, что заменят все поврежденные центрифуги на более совершенные.

https://ria.ru/20210412/vzryv-1727924513.html

иран

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взрыв на ядерном объекте в иране, иран, в мире