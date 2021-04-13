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Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
Процесс замены центрифуг, поврежденных при диверсии на ядерном объекте в иранском Натанзе, в том числе на более мощные, начался немедленно после инцидента,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T02:27
2021-04-13T02:27
взрыв на ядерном объекте в иране
иран
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Процесс замены центрифуг, поврежденных при диверсии на ядерном объекте в иранском Натанзе, в том числе на более мощные, начался немедленно после инцидента, заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.Постпред добавил, что Иран отреагирует на инцидент соответствующими мерами, о которых сообщат МАГАТЭ на этой неделе.В воскресенье иранская сторона заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники писала, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного Израилем. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.Ранее иранские власти отмечали, что заменят все поврежденные центрифуги на более совершенные.
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взрыв на ядерном объекте в иране, иран, в мире

Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии

02:27 13.04.2021
 
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranПоследствия пожара на заводе по обогащению урана в Натанзе
Последствия пожара на заводе по обогащению урана в Натанзе - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Процесс замены центрифуг, поврежденных при диверсии на ядерном объекте в иранском Натанзе, в том числе на более мощные, начался немедленно после инцидента, заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.

"Процесс замены поврежденных центрифуг, в том числе таким же оборудованием с большей мощностью, немедленно начался", - написал Гариб-Абади в сети микроблогов Twitter.

Постпред добавил, что Иран отреагирует на инцидент соответствующими мерами, о которых сообщат МАГАТЭ на этой неделе.
В воскресенье иранская сторона заявила, что на ядерном объекте в Натанзе зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники писала, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного Израилем. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Ранее иранские власти отмечали, что заменят все поврежденные центрифуги на более совершенные.
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Взрыв на ядерном объекте в ИранеИранВ мире
 
 
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