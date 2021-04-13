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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/deti-1728126749.html
Ученые исследовали антитела у детей, рожденных от матерей с COVID-19
Ученые исследовали антитела у детей, рожденных от матерей с COVID-19
У детей, рожденных женщинами, которые во время беременности болели коронавирусом, исчезают антитела через несколько месяцев, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:58
2021-04-13T17:58
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
испания
в мире
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МАДРИД, 13 апр – РИА Новости. У детей, рожденных женщинами, которые во время беременности болели коронавирусом, исчезают антитела через несколько месяцев, свидетельствуют результаты исследования нескольких испанских больниц.В исследовании участвовали беременные женщины, которым был поставлен диагноз SARS-CoV-2 во время беременности или родов и которые родили с марта по ноябрь 2020 года, сообщает infosalud.com.Их разделили на три группы в зависимости от степени заболевания на момент родов: острая степень (положительный ПЦР, отрицательный IgG), недавнее заболевание (положительные ПЦР и IgG) и прошедшая стадия (отрицательный ПЦР при ранее поставленном диагнозе во время беременности).Всего в исследованиях приняла участие 141 женщина, 34% имели острую степень заболевания, 30,5% недавнюю и 35,5% выздоровели.В первой группе ни у одного новорожденного не было положительного IgG. Через два месяца положительный IgG был у 42,8% матерей и 11,5% детей, через шесть месяцев – у 33,3% матерей и ни одного ребенка.В группе на стадии выздоровления у 90,9% детей был положительный IgG. Через два месяца – у 95,8% матерей и 57,1% детей, через шесть месяцев – у 83,3% матерей и ни у одного ребенка.У 80% женщин, выздоровевших к моменту родов, был положительный IgG, у новорожденных – у 84,8%. Через два месяца у 82,3% женщин и 64,7% детей, через шесть месяцев у 57,1% матерей и 14,3% детей.Результаты исследования свидетельствуют, что трансплацентарная передача антител новорожденным была очень распространена среди матерей с COVID-19, а также что случаи неонатальной инфекции были редкими и были только у детей матерей с острой инфекцией без антител.Положительный IgG в пуповинной крови был более распространен у новорожденных, чьи матери имели симптомы заболевания (75,8%) по отношению к тем, у кого симптомов не было (51,1%).В исследовании принимали участие специалисты двух мадридских больниц – Грегорио Мараньон и Инфанты Софии, и наваррской – Королевы Софии.
https://ria.ru/20210322/vaktsinatsiya-1602344555.html
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коронавирус covid-19, испания, в мире

Ученые исследовали антитела у детей, рожденных от матерей с COVID-19

17:58 13.04.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота областного перинатального центра
Работа областного перинатального центра - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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МАДРИД, 13 апр – РИА Новости. У детей, рожденных женщинами, которые во время беременности болели коронавирусом, исчезают антитела через несколько месяцев, свидетельствуют результаты исследования нескольких испанских больниц.
В исследовании участвовали беременные женщины, которым был поставлен диагноз SARS-CoV-2 во время беременности или родов и которые родили с марта по ноябрь 2020 года, сообщает infosalud.com.
Их разделили на три группы в зависимости от степени заболевания на момент родов: острая степень (положительный ПЦР, отрицательный IgG), недавнее заболевание (положительные ПЦР и IgG) и прошедшая стадия (отрицательный ПЦР при ранее поставленном диагнозе во время беременности).
Всего в исследованиях приняла участие 141 женщина, 34% имели острую степень заболевания, 30,5% недавнюю и 35,5% выздоровели.
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В первой группе ни у одного новорожденного не было положительного IgG. Через два месяца положительный IgG был у 42,8% матерей и 11,5% детей, через шесть месяцев – у 33,3% матерей и ни одного ребенка.
В группе на стадии выздоровления у 90,9% детей был положительный IgG. Через два месяца – у 95,8% матерей и 57,1% детей, через шесть месяцев – у 83,3% матерей и ни у одного ребенка.
У 80% женщин, выздоровевших к моменту родов, был положительный IgG, у новорожденных – у 84,8%. Через два месяца у 82,3% женщин и 64,7% детей, через шесть месяцев у 57,1% матерей и 14,3% детей.
Результаты исследования свидетельствуют, что трансплацентарная передача антител новорожденным была очень распространена среди матерей с COVID-19, а также что случаи неонатальной инфекции были редкими и были только у детей матерей с острой инфекцией без антител.
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Положительный IgG в пуповинной крови был более распространен у новорожденных, чьи матери имели симптомы заболевания (75,8%) по отношению к тем, у кого симптомов не было (51,1%).
В исследовании принимали участие специалисты двух мадридских больниц – Грегорио Мараньон и Инфанты Софии, и наваррской – Королевы Софии.
 
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