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Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей
Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей
Москвич, которому мошенники пообещали вернуть деньги, потерянные на финансовой пирамиде МММ, заплатил за свою доверчивость более 1 миллиона рублей, рассказал... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:21
2021-04-13T12:26
россия
москва
технологии
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москвич, которому мошенники пообещали вернуть деньги, потерянные на финансовой пирамиде МММ, заплатил за свою доверчивость более 1 миллиона рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне в полицию поступило сообщение от Б., жителя Москвы 1981 года рождения, рассказавшего, что ему позвонил неизвестный, представившийся консультантом МММ и заявивший, что Б. положена выплата в размере 2600 долларов. Чтобы ее получить, нужно зарегистрироваться на интернет-портале и создать криптовалютный кошелек.Совокупный ущерб от действий неизвестных превысил 1 миллион рублей, по данному факту проводится проверка, добавил он.Жертвами МММ, самой известной финансовой пирамиды в России, в начале 1990-х стали, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов человек. Ее создателя Сергея Мавроди приговорили к 4,5 годами лишения свободы за мошенничество.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/bank-rossii-1727975261.html
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россия, москва, технологии

Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей

12:21 13.04.2021 (обновлено: 12:26 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москвич, которому мошенники пообещали вернуть деньги, потерянные на финансовой пирамиде МММ, заплатил за свою доверчивость более 1 миллиона рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Накануне в полицию поступило сообщение от Б., жителя Москвы 1981 года рождения, рассказавшего, что ему позвонил неизвестный, представившийся консультантом МММ и заявивший, что Б. положена выплата в размере 2600 долларов. Чтобы ее получить, нужно зарегистрироваться на интернет-портале и создать криптовалютный кошелек.
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Щедрые и наивные: 10 миллиардов вручили мошенникам россиянеУбедили добровольно расставаться с кровно заработанными. Граждане России по итогам 2020 года потеряли почти 10 миллиардов рублей от действий кибермошенников, сообщает Банк России. Способы становятся все более изощренными. Но в целом, это все та же социальная инженерия.
"Б. послушал своего собеседника и зарегистрировался на указанном портале, предоставив сайту данные своей банковской карты. Мужчина приобрел через данный портал биткоины на 135 тысяч рублей, но спустя какое-то время обнаружил пропажу с банковской карты еще около 830 тысяч рублей. Криптовалюта с его кошелька была переведена на неизвестный счет", - сказал собеседник агентства.
Совокупный ущерб от действий неизвестных превысил 1 миллион рублей, по данному факту проводится проверка, добавил он.
Жертвами МММ, самой известной финансовой пирамиды в России, в начале 1990-х стали, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов человек. Ее создателя Сергея Мавроди приговорили к 4,5 годами лишения свободы за мошенничество.
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