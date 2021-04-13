https://ria.ru/20210413/dengi-1728046064.html

Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей

Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей

Москвич, которому мошенники пообещали вернуть деньги, потерянные на финансовой пирамиде МММ, заплатил за свою доверчивость более 1 миллиона рублей, рассказал... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:21

2021-04-13T12:21

2021-04-13T12:26

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москвич, которому мошенники пообещали вернуть деньги, потерянные на финансовой пирамиде МММ, заплатил за свою доверчивость более 1 миллиона рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне в полицию поступило сообщение от Б., жителя Москвы 1981 года рождения, рассказавшего, что ему позвонил неизвестный, представившийся консультантом МММ и заявивший, что Б. положена выплата в размере 2600 долларов. Чтобы ее получить, нужно зарегистрироваться на интернет-портале и создать криптовалютный кошелек.Совокупный ущерб от действий неизвестных превысил 1 миллион рублей, по данному факту проводится проверка, добавил он.Жертвами МММ, самой известной финансовой пирамиды в России, в начале 1990-х стали, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов человек. Ее создателя Сергея Мавроди приговорили к 4,5 годами лишения свободы за мошенничество.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/bank-rossii-1727975261.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/moshenniki-1727558631.html

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россия, москва, технологии