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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210413/delfin-1728090528.html
Звезда сериала "Отель Элеон" снялась в новом клипе Дельфина
Звезда сериала "Отель Элеон" снялась в новом клипе Дельфина
Музыкант и певец Андрей Лысиков, более известный по сценическому псевдониму Дельфин, представил на YouTube клип на свой недавний трек "Ладони". Главную роль в... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:28
2021-04-13T16:28
коронавирус в россии
youtube
культура
музыка
новости культуры
дельфин (андрей лысиков)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Музыкант и певец Андрей Лысиков, более известный по сценическому псевдониму Дельфин, представил на YouTube клип на свой недавний трек "Ладони". Главную роль в ролике исполнила актриса Диана Пожарская ("Отель Элеон", "Отель "Белград").Героиня актрисы — врач, который ежедневно спасает пациентов, заболевших коронавирусом. В клипе показывают, как она готовится к очередной смене: надевает защитный костюм, маску и перчатки. В ролике сравнивают работу врачей, борющихся с опасным вирусом на земле, с риском полетов в космос. Клип снял режиссер Петр Антохин (короткометражка "Расстаться с Дженни", 2016 год)."Отличный клип и отличный трек. Спасибо! Как всегда, откликается в душе, а с учетом моей профессии — особенно", "Клип снят очень талантливо. По качеству и атмосфере будто посмотрел "Интерстеллар" или сериал "Чернобыль", — поделились впечатлением зрители.
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коронавирус в россии, youtube, музыка, новости культуры, дельфин (андрей лысиков)

Звезда сериала "Отель Элеон" снялась в новом клипе Дельфина

16:28 13.04.2021
 
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Музыкант и певец Андрей Лысиков, более известный по сценическому псевдониму Дельфин, представил на YouTube клип на свой недавний трек "Ладони". Главную роль в ролике исполнила актриса Диана Пожарская ("Отель Элеон", "Отель "Белград").

"Большая честь для меня: стать маленькой частью этой большой истории!" — рассказала Пожарская в Instagram.

Героиня актрисы — врач, который ежедневно спасает пациентов, заболевших коронавирусом. В клипе показывают, как она готовится к очередной смене: надевает защитный костюм, маску и перчатки.
В ролике сравнивают работу врачей, борющихся с опасным вирусом на земле, с риском полетов в космос.
Клип снял режиссер Петр Антохин (короткометражка "Расстаться с Дженни", 2016 год).
"Отличный клип и отличный трек. Спасибо! Как всегда, откликается в душе, а с учетом моей профессии — особенно", "Клип снят очень талантливо. По качеству и атмосфере будто посмотрел "Интерстеллар" или сериал "Чернобыль", — поделились впечатлением зрители.
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