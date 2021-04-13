https://ria.ru/20210413/delfin-1728090528.html

Звезда сериала "Отель Элеон" снялась в новом клипе Дельфина

Звезда сериала "Отель Элеон" снялась в новом клипе Дельфина

Музыкант и певец Андрей Лысиков, более известный по сценическому псевдониму Дельфин, представил на YouTube клип на свой недавний трек "Ладони". Главную роль в... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:28

2021-04-13T16:28

2021-04-13T16:28

коронавирус в россии

youtube

культура

музыка

новости культуры

дельфин (андрей лысиков)

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Музыкант и певец Андрей Лысиков, более известный по сценическому псевдониму Дельфин, представил на YouTube клип на свой недавний трек "Ладони". Главную роль в ролике исполнила актриса Диана Пожарская ("Отель Элеон", "Отель "Белград").Героиня актрисы — врач, который ежедневно спасает пациентов, заболевших коронавирусом. В клипе показывают, как она готовится к очередной смене: надевает защитный костюм, маску и перчатки. В ролике сравнивают работу врачей, борющихся с опасным вирусом на земле, с риском полетов в космос. Клип снял режиссер Петр Антохин (короткометражка "Расстаться с Дженни", 2016 год)."Отличный клип и отличный трек. Спасибо! Как всегда, откликается в душе, а с учетом моей профессии — особенно", "Клип снят очень талантливо. По качеству и атмосфере будто посмотрел "Интерстеллар" или сериал "Чернобыль", — поделились впечатлением зрители.

https://ria.ru/20210409/pugacheva-1727490419.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, youtube, музыка, новости культуры, дельфин (андрей лысиков)