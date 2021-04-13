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ГД поддержала проект о создании банка данных экстремистских материалов
ГД поддержала проект о создании банка данных экстремистских материалов
Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект о создании государственной информационной системы - специализированного банка данных... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:19
2021-04-13T16:19
2021-04-13T16:19
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект о создании государственной информационной системы - специализированного банка данных экстремистских материалов.Изменения предлагаются в статью 13 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".В пояснительной записке отмечается, что по действующему законодательству Минюст по решению суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение 30 дней вносит сведения о них в федеральный список экстремистских материалов."Проектом федерального закона... предусматривается создание государственной информационной системы - специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Создание банка данных имеет целью обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организацию профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение", - уточняется в документе.Согласно проекту, оператором системы будет Минюст."Учитывая необходимость разработки и издания приказа Минюста России "Об утверждении порядка формирования, ведения и использования специализированного информационного банка данных экстремистских материалов", а также введения в эксплуатацию банка данных, определяется, что федеральный закон вступает в силу в течение одного года со дня его официального опубликования", - добавляется в документе.
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), госдума рф, общество
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Госдума
на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект о создании государственной информационной системы - специализированного банка данных экстремистских материалов.
Изменения предлагаются в статью 13 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".
В пояснительной записке отмечается, что по действующему законодательству Минюст по решению суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение 30 дней вносит сведения о них в федеральный список экстремистских материалов.
"Проектом федерального закона... предусматривается создание государственной информационной системы - специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Создание банка данных имеет целью обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организацию профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение", - уточняется в документе.
Согласно проекту, оператором системы будет Минюст.
"Учитывая необходимость разработки и издания приказа Минюста России "Об утверждении порядка формирования, ведения и использования специализированного информационного банка данных экстремистских материалов", а также введения в эксплуатацию банка данных, определяется, что федеральный закон вступает в силу в течение одного года со дня его официального опубликования", - добавляется в документе.