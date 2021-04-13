https://ria.ru/20210413/dannye-1728102447.html

ГД поддержала проект о создании банка данных экстремистских материалов

ГД поддержала проект о создании банка данных экстремистских материалов

Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект о создании государственной информационной системы - специализированного банка данных... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:19

2021-04-13T16:19

2021-04-13T16:19

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155096/58/1550965843_0:28:3542:2020_1920x0_80_0_0_4ac6eb0d2c93bafefa2aeebc3cc2f6fd.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении законопроект о создании государственной информационной системы - специализированного банка данных экстремистских материалов.Изменения предлагаются в статью 13 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".В пояснительной записке отмечается, что по действующему законодательству Минюст по решению суда о признании информационных материалов экстремистскими в течение 30 дней вносит сведения о них в федеральный список экстремистских материалов."Проектом федерального закона... предусматривается создание государственной информационной системы - специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Создание банка данных имеет целью обеспечение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности, и организацию профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение", - уточняется в документе.Согласно проекту, оператором системы будет Минюст."Учитывая необходимость разработки и издания приказа Минюста России "Об утверждении порядка формирования, ведения и использования специализированного информационного банка данных экстремистских материалов", а также введения в эксплуатацию банка данных, определяется, что федеральный закон вступает в силу в течение одного года со дня его официального опубликования", - добавляется в документе.

https://ria.ru/20210323/ural-1602451725.html

https://ria.ru/20210201/putin-1595455426.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), госдума рф, общество