В Госдуму внесли проект о повышении возраста бюджетников в вузах
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники Всероссийского географического диктанта в аудитории Новосибирского педагогического университета
Изменения предлагаются в закон "Об образовании в Российской Федерации".
Авторы поясняют, что законом об образовании установлено, что "высшее образование финансируется из федерального бюджета из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет, проживающих в Российской Федерации". Вместе с тем, отмечают авторы проекта, согласно федеральному закону о молодежной политике в РФ определено, что к категории "молодежи" относятся лица от 14 до 35 лет включительно.
В связи с этим законопроектом предлагается расширить меры поддержки молодежи, увеличив гарантированный государством лимит бюджетных мест в вузах за счет повышения возраста молодежи до 35 лет, и тем самым "конкретизировать мероприятия, направленные на вовлечение большего количества молодых людей во все сферы жизни общества".
"Принимая во внимание, что финансовое обеспечение обучения по образовательным программам высшего образования осуществляется из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тысяч человек, то дополнительно будет выделено более 1 миллиона бюджетных мест", - говорится в пояснительной записке.
Согласно концепции законопроекта, сохраняется количество бюджетных мест, выделяемых исходя из возраста лиц от 17 до 30 лет включительно, а также предлагается выделять дополнительные бюджетные места исходя из возраста лиц от 31 до 35 лет включительно.