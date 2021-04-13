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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210413/bortkevich-1728057293.html
Названа причина смерти солиста "Песняров" Леонида Борткевича
Названа причина смерти солиста "Песняров" Леонида Борткевича
Вокалист известного белорусского ВИА "Песняры" Леонид Борткевич умер на 72 году жизни от сахарного диабета, рассказал RT участник ансамбля Валерий Скорожонок. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-13T13:30
2021-04-14T00:15
культура
валерий скорожонок
яблоко
гитис
белоруссия
сша
леонид борткевич
песняры
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вокалист известного белорусского ВИА "Песняры" Леонид Борткевич умер на 72 году жизни от сахарного диабета, рассказал RT участник ансамбля Валерий Скорожонок.Скорожонок также назвал вокалиста солистом номером один и подчеркнул, что он был лицом коллектива.О смерти Борткевича стало известно сегодня.Артист начал увлекаться музыкой в детстве. Во время учебы в техникуме он был солистом местного оркестра, а позже — ансамбля "Золотые яблоки". В 1970 году он пришел в ВИА "Песняры". Борткевич исполнил такие хиты, как "Олеся", "Александрина" "Беловежская пуща", "Березовый сок" и другие.В 1980 году он покинул группу из-за того, что не мог совмещать гастроли и учебу в ГИТИС. С 1989 жил с семьей в США, через десять лет вернулся и снова вошел в состав ансамбля. После смерти руководителя "Песняров" Владимира Мулявина он покинул группу и создал новую под названием "Песняры" под управлением Леонида Борткевича", которая распалась в 2008 году. Однако уже в следующем году вместе с Олегом Молчановым и Анатолием Кашепаровым они объединились под таким же названием.Борткевич имеет звание заслуженного артиста Белоруссии, был лауреатом Всесоюзного конкурса советской песни (1973) и многих международных конкурсов и фестивалей.
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валерий скорожонок, яблоко, гитис, белоруссия, сша, леонид борткевич, песняры

Названа причина смерти солиста "Песняров" Леонида Борткевича

13:30 13.04.2021 (обновлено: 00:15 14.04.2021)
 
CC0 / Сергей Дроздов / Леонид Борткевич
Леонид Борткевич - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC0 / Сергей Дроздов /
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вокалист известного белорусского ВИА "Песняры" Леонид Борткевич умер на 72 году жизни от сахарного диабета, рассказал RT участник ансамбля Валерий Скорожонок.

"Если бы ухаживал за здоровьем, он бы мог еще жить", — пояснил артист. По его словам, в последнее время они редко общались и виделись лишь на разных мероприятиях. Он отметил, что Борткевич был "задумчивый и степенный".

Скорожонок также назвал вокалиста солистом номером один и подчеркнул, что он был лицом коллектива.
О смерти Борткевича стало известно сегодня.
Артист начал увлекаться музыкой в детстве. Во время учебы в техникуме он был солистом местного оркестра, а позже — ансамбля "Золотые яблоки". В 1970 году он пришел в ВИА "Песняры". Борткевич исполнил такие хиты, как "Олеся", "Александрина" "Беловежская пуща", "Березовый сок" и другие.
В 1980 году он покинул группу из-за того, что не мог совмещать гастроли и учебу в ГИТИС. С 1989 жил с семьей в США, через десять лет вернулся и снова вошел в состав ансамбля. После смерти руководителя "Песняров" Владимира Мулявина он покинул группу и создал новую под названием "Песняры" под управлением Леонида Борткевича", которая распалась в 2008 году. Однако уже в следующем году вместе с Олегом Молчановым и Анатолием Кашепаровым они объединились под таким же названием.
Борткевич имеет звание заслуженного артиста Белоруссии, был лауреатом Всесоюзного конкурса советской песни (1973) и многих международных конкурсов и фестивалей.
© РИА Новости / Юрий СомовСолист ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич с женой, двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ольгой Корбут. 1980 год
Солист ансамбля Песняры Леонид Борткевич с женой, двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ольгой Корбут. 1980 год - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Юрий Сомов
Солист ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич с женой, двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Ольгой Корбут. 1980 год
 
КультураВалерий СкорожонокЯблокоГИТИСБелоруссияСШАЛеонид БорткевичПесняры
 
 
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