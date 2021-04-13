https://ria.ru/20210413/bortkevich-1728057293.html

Названа причина смерти солиста "Песняров" Леонида Борткевича

Названа причина смерти солиста "Песняров" Леонида Борткевича

Вокалист известного белорусского ВИА "Песняры" Леонид Борткевич умер на 72 году жизни от сахарного диабета, рассказал RT участник ансамбля Валерий Скорожонок. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-13T13:30

2021-04-13T13:30

2021-04-14T00:15

культура

валерий скорожонок

яблоко

гитис

белоруссия

сша

леонид борткевич

песняры

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вокалист известного белорусского ВИА "Песняры" Леонид Борткевич умер на 72 году жизни от сахарного диабета, рассказал RT участник ансамбля Валерий Скорожонок.Скорожонок также назвал вокалиста солистом номером один и подчеркнул, что он был лицом коллектива.О смерти Борткевича стало известно сегодня.Артист начал увлекаться музыкой в детстве. Во время учебы в техникуме он был солистом местного оркестра, а позже — ансамбля "Золотые яблоки". В 1970 году он пришел в ВИА "Песняры". Борткевич исполнил такие хиты, как "Олеся", "Александрина" "Беловежская пуща", "Березовый сок" и другие.В 1980 году он покинул группу из-за того, что не мог совмещать гастроли и учебу в ГИТИС. С 1989 жил с семьей в США, через десять лет вернулся и снова вошел в состав ансамбля. После смерти руководителя "Песняров" Владимира Мулявина он покинул группу и создал новую под названием "Песняры" под управлением Леонида Борткевича", которая распалась в 2008 году. Однако уже в следующем году вместе с Олегом Молчановым и Анатолием Кашепаровым они объединились под таким же названием.Борткевич имеет звание заслуженного артиста Белоруссии, был лауреатом Всесоюзного конкурса советской песни (1973) и многих международных конкурсов и фестивалей.

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий скорожонок, яблоко, гитис, белоруссия, сша, леонид борткевич, песняры