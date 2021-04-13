https://ria.ru/20210413/bnf-1727999338.html

Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера

Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера

Лидер старейшей оппозиционной партии Белоруссии — партии БНФ Григорий Костусев задержан, сообщил Дмитрий Антончик, выступавший доверенным лицом политика как... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T02:03

2021-04-13T02:03

2021-04-13T10:45

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 апр — РИА Новости. Лидер старейшей оппозиционной партии Белоруссии — партии БНФ Григорий Костусев задержан, сообщил Дмитрий Антончик, выступавший доверенным лицом политика как кандидата в депутаты на парламентских выборах в 2016 году."Костусев задержан", — написал Антончик в соцсети Facebook.По его данным, задержание произошло вечером в понедельник в Шклове в Могилевской области, теперь оппозиционный политик находится в СИЗО КГБ в Минске. Причины задержания неизвестны.РИА Новости пока не располагает комментарием правоохранительных органов.В конце марта Костусев после отказа властей Минска в проведении акции по случаю "Дня воли" 25 марта говорил о планах это обжаловать. Глава КГБ республики Иван Тертель отмечал, что сценарии протестов 25-27 марта предполагали столкновения граждан с правоохранителями, и обещал жестко пресекать попытки дестабилизации.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577211931.html

https://ria.ru/20200902/partiya-1576629191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире