https://ria.ru/20210413/blagoveschensk-1728008445.html

В Благовещенске участок набережной Зеи планируют сдать в ноябре

В Благовещенске участок набережной Зеи планируют сдать в ноябре

Участок набережной реки Зея в Благовещенске планируют сдать в ноябре этого года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:07

2021-04-13T08:07

2021-04-13T08:07

амурская область

василий орлов (губернатор)

амур (река)

благовещенск

зея (город)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр – РИА Новости. Участок набережной реки Зея в Благовещенске планируют сдать в ноябре этого года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.По данным правительства региона, работы по берегоукреплению ведутся круглогодично, берег Зеи – десятый участок комплексного проекта "Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур", который реализуется в Благовещенске с 2008 года и предусматривает реконструкцию набережных Амура и Зеи на 10 участках.После преобразований на набережной Зеи построят площадки для катания на скейтбордах и роликах, баскетбольную площадку и велодорожку.Протяженность набережной Зеи составит 1,7 километра. У вертикальной подпорной стены будет промежуточный ярус со смотровыми площадками, пятью лестничными спусками и тремя съездами-пандусами. Рабочие сделают наружное освещение, ливневую канализацию, благоустроят прогулочную зону.

https://ria.ru/20210412/dolschiki-1727902934.html

https://ria.ru/20210408/priamure-1727340689.html

амурская область

амур (река)

благовещенск

зея (город)

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амурская область, василий орлов (губернатор), амур (река), благовещенск, зея (город), общество