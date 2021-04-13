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В Благовещенске участок набережной Зеи планируют сдать в ноябре
В Благовещенске участок набережной Зеи планируют сдать в ноябре
Участок набережной реки Зея в Благовещенске планируют сдать в ноябре этого года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T08:07
2021-04-13T08:07
амурская область
василий орлов (губернатор)
амур (река)
благовещенск
зея (город)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр – РИА Новости. Участок набережной реки Зея в Благовещенске планируют сдать в ноябре этого года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.По данным правительства региона, работы по берегоукреплению ведутся круглогодично, берег Зеи – десятый участок комплексного проекта "Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур", который реализуется в Благовещенске с 2008 года и предусматривает реконструкцию набережных Амура и Зеи на 10 участках.После преобразований на набережной Зеи построят площадки для катания на скейтбордах и роликах, баскетбольную площадку и велодорожку.Протяженность набережной Зеи составит 1,7 километра. У вертикальной подпорной стены будет промежуточный ярус со смотровыми площадками, пятью лестничными спусками и тремя съездами-пандусами. Рабочие сделают наружное освещение, ливневую канализацию, благоустроят прогулочную зону.
https://ria.ru/20210412/dolschiki-1727902934.html
https://ria.ru/20210408/priamure-1727340689.html
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амурская область, василий орлов (губернатор), амур (река), благовещенск, зея (город), общество

В Благовещенске участок набережной Зеи планируют сдать в ноябре

08:07 13.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр – РИА Новости. Участок набережной реки Зея в Благовещенске планируют сдать в ноябре этого года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
По данным правительства региона, работы по берегоукреплению ведутся круглогодично, берег Зеи – десятый участок комплексного проекта "Берегоукрепление и реконструкция набережной реки Амур", который реализуется в Благовещенске с 2008 года и предусматривает реконструкцию набережных Амура и Зеи на 10 участках.
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"Сдача второго участка в эксплуатацию запланирована на ноябрь 2021 года. Первый и третий пусковые комплексы намечено завершить к 2023 году. Строительство ведется в рамках двух муниципальных контрактов общей стоимостью 1,17 миллиона рублей. После завершения работ по берегоукреплению на участке будем строить жилые кварталы, планируется детский сад, школа на 900 мест. Здесь уже идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по программе "Газпром – детям", - сказал Орлов, которого цитирует правительство области.
Протяженность набережной Зеи составит 1,7 километра. У вертикальной подпорной стены будет промежуточный ярус со смотровыми площадками, пятью лестничными спусками и тремя съездами-пандусами. Рабочие сделают наружное освещение, ливневую канализацию, благоустроят прогулочную зону.
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Амур (река)БлаговещенскЗея (город)Общество
 
 
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