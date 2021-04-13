https://ria.ru/20210413/bitkoin-1728039382.html

Курс биткоина установил новый исторический рекорд

Курс биткоина установил новый исторический рекорд

Биткоин впервые с 13 марта обновил исторический рекорд, достигнув 62,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:51

2021-04-13T11:51

2021-04-13T11:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

цены на нефть

биткоин

экономика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Биткоин впервые с 13 марта обновил исторический рекорд, достигнув 62,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.23 мск рос в цене на 3,1% - до 62,7 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,84% - до 62,6 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта падал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%.

https://ria.ru/20210329/bitkoin-1603211182.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, цены на нефть, биткоин, экономика