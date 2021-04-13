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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс биткоина установил новый исторический рекорд
Курс биткоина установил новый исторический рекорд
Биткоин впервые с 13 марта обновил исторический рекорд, достигнув 62,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:51
2021-04-13T11:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
цены на нефть
биткоин
экономика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Биткоин впервые с 13 марта обновил исторический рекорд, достигнув 62,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.23 мск рос в цене на 3,1% - до 62,7 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,84% - до 62,6 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта падал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%.
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динамика курсов валют, цены на нефть, биткоин, экономика

Курс биткоина установил новый исторический рекорд

11:51 13.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Биткоин впервые с 13 марта обновил исторический рекорд, достигнув 62,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.23 мск рос в цене на 3,1% - до 62,7 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,84% - до 62,6 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта падал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%.
Пункт обмена биткоинов в центре города Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 08:00
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦены на нефтьбиткоинЭкономика
 
 
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