Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников ОБСЕ, заявила ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения в Донбассе, заявил во вторник заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"С целью сокрытия от наблюдателей СММ ОБСЕ запрещенного вооружения и военной техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают активно применять средства радиоэлектронной борьбы, блокируя работу беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ", - сказал журналистам Басурин.
По его словам, подобные факты отмечены в районах железнодорожных станций подконтрольных Киеву Дружковки, Волновахи и Зачатовки.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.