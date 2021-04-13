https://ria.ru/20210413/bespilotniki-1728160903.html

Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников ОБСЕ, заявила ДНР

Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников ОБСЕ, заявила ДНР

Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения в Донбассе, заявил во вторник заместитель начальника... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T22:15

2021-04-13T22:15

2021-04-13T22:15

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения в Донбассе, заявил во вторник заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.По его словам, подобные факты отмечены в районах железнодорожных станций подконтрольных Киеву Дружковки, Волновахи и Зачатовки.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210413/provokatsii-1728143547.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире