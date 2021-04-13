Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/bespilotniki-1728160903.html
Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников ОБСЕ, заявила ДНР
Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников ОБСЕ, заявила ДНР
Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения в Донбассе, заявил во вторник заместитель начальника... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T22:15
2021-04-13T22:15
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154842/63/1548426369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6825d1c14dbe434b651a04483b4e0b02.jpg
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения в Донбассе, заявил во вторник заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.По его словам, подобные факты отмечены в районах железнодорожных станций подконтрольных Киеву Дружковки, Волновахи и Зачатовки.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210413/provokatsii-1728143547.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154842/63/1548426369_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa2b5dae03433dd296802e4b357c6efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников ОБСЕ, заявила ДНР

22:15 13.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские силовики препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ, чтобы скрыть размещение вооружения в Донбассе, заявил во вторник заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"С целью сокрытия от наблюдателей СММ ОБСЕ запрещенного вооружения и военной техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают активно применять средства радиоэлектронной борьбы, блокируя работу беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ", - сказал журналистам Басурин.

По его словам, подобные факты отмечены в районах железнодорожных станций подконтрольных Киеву Дружковки, Волновахи и Зачатовки.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вид из окна поезда Ясиноватая-Луганск - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 19:16
ЛНР заявила о резком росте провокаций со стороны украинских силовиков
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
 
ОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
01:09Пушков дал совет Байдену в случае встречи с Путиным
Лента новостейМолния