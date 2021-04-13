https://ria.ru/20210413/bespilotnik-1728098414.html

Госдума приняла в I чтении проект о госучете беспилотников

Госдума приняла в I чтении проект о госучете беспилотников

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым вводится государственный учет беспилотных гражданских воздушных судов... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:00

2021-04-13T16:00

2021-04-13T16:00

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

госдума рф

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155041/91/1550419174_0:183:2201:1421_1920x0_80_0_0_836f11200309ecd49815dad646f44162.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым вводится государственный учет беспилотных гражданских воздушных судов весом до 30 килограммов, а также предусмотрено обязательное нанесение на них учетных опознавательных знаков.Изменения предлагаются в статьи 33 и 34 Воздушного кодекса РФ.Предполагается, что государственным учетом беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг, ввезенных в РФ или произведенных в РФ, будет заниматься Росавиация.Проектом также предлагается установить обязательность нанесения учетных опознавательных знаков на такие беспилотные гражданские воздушные суда.

https://ria.ru/20210413/sovfed-1728092002.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), госдума рф, технологии, общество