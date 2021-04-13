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Госдума приняла в I чтении проект о госучете беспилотников
Госдума приняла в I чтении проект о госучете беспилотников
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым вводится государственный учет беспилотных гражданских воздушных судов... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:00
2021-04-13T16:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
госдума рф
технологии
общество
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым вводится государственный учет беспилотных гражданских воздушных судов весом до 30 килограммов, а также предусмотрено обязательное нанесение на них учетных опознавательных знаков.Изменения предлагаются в статьи 33 и 34 Воздушного кодекса РФ.Предполагается, что государственным учетом беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг, ввезенных в РФ или произведенных в РФ, будет заниматься Росавиация.Проектом также предлагается установить обязательность нанесения учетных опознавательных знаков на такие беспилотные гражданские воздушные суда.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), госдума рф, технологии, общество

Госдума приняла в I чтении проект о госучете беспилотников

16:00 13.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым вводится государственный учет беспилотных гражданских воздушных судов весом до 30 килограммов, а также предусмотрено обязательное нанесение на них учетных опознавательных знаков.
Изменения предлагаются в статьи 33 и 34 Воздушного кодекса РФ.
Предполагается, что государственным учетом беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кг, ввезенных в РФ или произведенных в РФ, будет заниматься Росавиация.
Проектом также предлагается установить обязательность нанесения учетных опознавательных знаков на такие беспилотные гражданские воздушные суда.
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