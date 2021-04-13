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https://ria.ru/20210413/bayden-1728141651.html
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Байдена
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Байдена
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в телефонном разговоре выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:08
2021-04-13T19:17
афганистан
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в телефонном разговоре выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля."С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества", - говорится в сообщении."Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата", - говорится в сообщении.Уточняется, что в этом контексте президент США предложил "рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне".При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию. Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210413/rubl-1728137923.html
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афганистан, россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Байдена

19:08 13.04.2021 (обновлено: 19:17 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в телефонном разговоре выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества", - говорится в сообщении.
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"Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в этом контексте президент США предложил "рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне".
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При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию. Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы", - сообщили в пресс-службе.
 
АфганистанРоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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