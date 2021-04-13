В Кремле рассказали о разговоре Путина и Байдена
19:08 13.04.2021 (обновлено: 19:17 13.04.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговор
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в телефонном разговоре выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества", - говорится в сообщении.
"Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в этом контексте президент США предложил "рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне".
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При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Владимир Путин изложил базирующиеся на минском "Комплексе мер" подходы к политическому урегулированию. Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы", - сообщили в пресс-службе.