https://ria.ru/20210413/bayden-1728134179.html

Байден предложил Путину провести встречу на нейтральной территории

Байден предложил Путину провести встречу на нейтральной территории

Президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил провести встречу, сообщил Белый дом. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:33

2021-04-13T18:33

2021-04-13T22:40

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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил провести встречу, сообщил Белый дом.Во время разговора два лидера также обсудили региональные и глобальные вопросы, включая продолжение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями после продления СНВ-3.Помимо этого, Байден выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны. Американский президент "призвал Россию к деэскалации напряженности".Он также заявил Путину, что Вашингтон будет твердо отстаивать свои интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на итоги голосования в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".В свою очередь, в Кремле подтвердили факт беседы и поступившее предложение провести очную встречу двух президентов.Там подчеркнули, что Байден выразил заинтересованность в "налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата".Говоря о ситуации на Украине, Путин изложил собеседнику подходы к урегулированию, базирующиеся на минском "Комплексе мер".

https://ria.ru/20210413/ukraina-1728022360.html

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире