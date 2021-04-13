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Байден предложил Путину провести встречу на нейтральной территории
Байден предложил Путину провести встречу на нейтральной территории
Президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил провести встречу, сообщил Белый дом. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:33
2021-04-13T22:40
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил провести встречу, сообщил Белый дом.Во время разговора два лидера также обсудили региональные и глобальные вопросы, включая продолжение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями после продления СНВ-3.Помимо этого, Байден выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны. Американский президент "призвал Россию к деэскалации напряженности".Он также заявил Путину, что Вашингтон будет твердо отстаивать свои интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на итоги голосования в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".В свою очередь, в Кремле подтвердили факт беседы и поступившее предложение провести очную встречу двух президентов.Там подчеркнули, что Байден выразил заинтересованность в "налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата".Говоря о ситуации на Украине, Путин изложил собеседнику подходы к урегулированию, базирующиеся на минском "Комплексе мер".
https://ria.ru/20210413/ukraina-1728022360.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Байден предложил Путину провести встречу на нейтральной территории

18:33 13.04.2021 (обновлено: 22:40 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Владимир Путин во время телефонного разговора
 Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден созвонился с Владимиром Путиным и предложил провести встречу, сообщил Белый дом.

"Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия".

Белый дом, США
Белый дом
Во время разговора два лидера также обсудили региональные и глобальные вопросы, включая продолжение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями после продления СНВ-3.
Помимо этого, Байден выразил обеспокоенность усилением российских военных в Крыму и на границе с Украиной, подчеркнув "непоколебимую приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности" этой страны. Американский президент "призвал Россию к деэскалации напряженности".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Он также заявил Путину, что Вашингтон будет твердо отстаивать свои интересы в случае кибервзломов и вмешательства в выборы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на итоги голосования в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
В свою очередь, в Кремле подтвердили факт беседы и поступившее предложение провести очную встречу двух президентов.
"С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества", — добавили в пресс-службе российского лидера.
Там подчеркнули, что Байден выразил заинтересованность в "налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата".
Говоря о ситуации на Украине, Путин изложил собеседнику подходы к урегулированию, базирующиеся на минском "Комплексе мер".
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