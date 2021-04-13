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Die Welt: бананы оказались под угрозой исчезновения
Die Welt: бананы оказались под угрозой исчезновения
Человечество может остаться без бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба, пишет Die Welt. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:35
2021-04-13T10:32
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Человечество может остаться без бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба, пишет Die Welt.Заболевание под названием Tropical Race 4 (TR4) стало активно распространяться в Азии и Австралии в XX веке, однако в 2019 году его впервые обнаружили в Южной Америке — основном мировом поставщике бананов.По словам эксперта по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсулы Шокемеле, в Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые плантации. Она отметила, что заболевание не поддается действиюхимикатов, из-за чего зараженные почвы будут выведены из оборота как минимум на 30-40 лет.Отмечается, что TR4 в основном поражает сорт Cavendish, экспорт которого покрывает 95% мировой торговли бананами.Специалисты предупреждают, что даже небольшая частица зараженной почвы на подошве у фермера может привести к распространению инфекции. Кроме того, они объяснили, что болезнь быстро распространяется из-за передачи растениями друг другу одних и тех же генов.Согласно мнению ученых, в природе не существует столь же урожайного сорта бананов, как Cavendish. Помимо этого, во многих странах Азии, Африки и Америки эти фрукты являются таким же важным продуктом в ежедневном рационе, как картофель и рис."Если учесть, что население Земли составляет более семи миллиардов человек, то увеличение потребности растущего населения развивающихся стран в продуктах питания — главная причина роста производства бананов", — заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.Таким образом, человечество может лишиться не просто вкусного, но и необходимого продукта питания.
https://rsport.ria.ru/20210407/banan-1727092002.html
https://rsport.ria.ru/20201125/banan-1586152744.html
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земля, фао, южная америка, сша, в мире

Die Welt: бананы оказались под угрозой исчезновения

09:35 13.04.2021 (обновлено: 10:32 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрилавок с бананами в супермаркете в Москве
Прилавок с бананами в супермаркете в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Человечество может остаться без бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба, пишет Die Welt.
Заболевание под названием Tropical Race 4 (TR4) стало активно распространяться в Азии и Австралии в XX веке, однако в 2019 году его впервые обнаружили в Южной Америке — основном мировом поставщике бананов.
По словам эксперта по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсулы Шокемеле, в Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые плантации. Она отметила, что заболевание не поддается действиюхимикатов, из-за чего зараженные почвы будут выведены из оборота как минимум на 30-40 лет.
Отмечается, что TR4 в основном поражает сорт Cavendish, экспорт которого покрывает 95% мировой торговли бананами.
Бананы - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Что произойдет с организмом, если съедать один банан каждый день
Специалисты предупреждают, что даже небольшая частица зараженной почвы на подошве у фермера может привести к распространению инфекции. Кроме того, они объяснили, что болезнь быстро распространяется из-за передачи растениями друг другу одних и тех же генов.
"Мужские цветки банановой пальмы стерильны, а женские образуют плоды без опыления. Cavendish размножается неполовым путем через отростки", - подчеркивают эксперты.
Согласно мнению ученых, в природе не существует столь же урожайного сорта бананов, как Cavendish. Помимо этого, во многих странах Азии, Африки и Америки эти фрукты являются таким же важным продуктом в ежедневном рационе, как картофель и рис.
"Если учесть, что население Земли составляет более семи миллиардов человек, то увеличение потребности растущего населения развивающихся стран в продуктах питания — главная причина роста производства бананов", — заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
Таким образом, человечество может лишиться не просто вкусного, но и необходимого продукта питания.
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