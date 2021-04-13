https://ria.ru/20210413/banany-1728016553.html

Die Welt: бананы оказались под угрозой исчезновения

Die Welt: бананы оказались под угрозой исчезновения

Человечество может остаться без бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба, пишет Die Welt. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:35

2021-04-13T09:35

2021-04-13T10:32

земля

фао

южная америка

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728024869_0:126:2910:1763_1920x0_80_0_0_fef14c4bd82b54a5c0c0183bb1380777.jpg

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Человечество может остаться без бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба, пишет Die Welt.Заболевание под названием Tropical Race 4 (TR4) стало активно распространяться в Азии и Австралии в XX веке, однако в 2019 году его впервые обнаружили в Южной Америке — основном мировом поставщике бананов.По словам эксперта по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсулы Шокемеле, в Колумбии и Гондурасе уже закрылись первые плантации. Она отметила, что заболевание не поддается действиюхимикатов, из-за чего зараженные почвы будут выведены из оборота как минимум на 30-40 лет.Отмечается, что TR4 в основном поражает сорт Cavendish, экспорт которого покрывает 95% мировой торговли бананами.Специалисты предупреждают, что даже небольшая частица зараженной почвы на подошве у фермера может привести к распространению инфекции. Кроме того, они объяснили, что болезнь быстро распространяется из-за передачи растениями друг другу одних и тех же генов.Согласно мнению ученых, в природе не существует столь же урожайного сорта бананов, как Cavendish. Помимо этого, во многих странах Азии, Африки и Америки эти фрукты являются таким же важным продуктом в ежедневном рационе, как картофель и рис."Если учесть, что население Земли составляет более семи миллиардов человек, то увеличение потребности растущего населения развивающихся стран в продуктах питания — главная причина роста производства бананов", — заявили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.Таким образом, человечество может лишиться не просто вкусного, но и необходимого продукта питания.

https://rsport.ria.ru/20210407/banan-1727092002.html

https://rsport.ria.ru/20201125/banan-1586152744.html

земля

южная америка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, фао, южная америка, сша, в мире