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Австрия заявила о готовности стать площадкой для встречи Путина и Байдена
Австрия заявила о готовности стать площадкой для встречи Путина и Байдена
Австрия всегда готова стать площадкой для переговоров на высоком уровне, сообщили РИА Новости в МИД Австрии, комментируя возможность проведения встречи... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T21:24
2021-04-13T21:24
2021-04-13T21:41
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрия всегда готова стать площадкой для переговоров на высоком уровне, сообщили РИА Новости в МИД Австрии, комментируя возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена."Мы видели сообщения СМИ. Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения. Решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран", - сообщили РИА Новости в министерстве."Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода", - подчеркнули в австрийском МИД.Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину саммит в предстоящие месяцы. Как заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говорить о месте проведения саммита президентов США и России рано.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, джо байден, владимир путин, австрия, сша, в мире
ВЕНА, 13 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрия
всегда готова стать площадкой для переговоров на высоком уровне, сообщили РИА Новости в МИД Австрии, комментируя возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
.
"Мы видели сообщения СМИ. Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения. Решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран", - сообщили РИА Новости в министерстве.
"Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода", - подчеркнули в австрийском МИД.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину саммит в предстоящие месяцы. Как заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говорить о месте проведения саммита президентов США и России рано.