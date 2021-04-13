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Австрия заявила о готовности стать площадкой для встречи Путина и Байдена
Австрия заявила о готовности стать площадкой для встречи Путина и Байдена
Австрия всегда готова стать площадкой для переговоров на высоком уровне, сообщили РИА Новости в МИД Австрии, комментируя возможность проведения встречи... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T21:24
2021-04-13T21:41
россия
джо байден
владимир путин
австрия
сша
в мире
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрия всегда готова стать площадкой для переговоров на высоком уровне, сообщили РИА Новости в МИД Австрии, комментируя возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена."Мы видели сообщения СМИ. Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения. Решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран", - сообщили РИА Новости в министерстве."Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода", - подчеркнули в австрийском МИД.Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину саммит в предстоящие месяцы. Как заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говорить о месте проведения саммита президентов США и России рано.
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россия, джо байден, владимир путин, австрия, сша, в мире

Австрия заявила о готовности стать площадкой для встречи Путина и Байдена

21:24 13.04.2021 (обновлено: 21:41 13.04.2021)
 
CC BY 2.0 / Christine Webster / WienВена
Вена - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрия всегда готова стать площадкой для переговоров на высоком уровне, сообщили РИА Новости в МИД Австрии, комментируя возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
"Мы видели сообщения СМИ. Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения. Решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран", - сообщили РИА Новости в министерстве.
"Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода", - подчеркнули в австрийском МИД.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден предложил Путину саммит в предстоящие месяцы. Как заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, говорить о месте проведения саммита президентов США и России рано.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
19:49
В ООН прокомментировали разговор Путина и Байдена
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинАвстрияСШАВ мире
 
 
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