https://ria.ru/20210413/ato-1728007633.html

Объявив АТО, Киев легализовал преступления против Донбасса, считают в ДНР

Объявив АТО, Киев легализовал преступления против Донбасса, считают в ДНР

Объявив о начале военной операции в Донбассе в 2014 году, Киев легализовал свои преступления в регионе, операция украинских силовиков - это геноцид, заявил РИА... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T07:51

2021-04-13T07:51

2021-04-13T07:51

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Объявив о начале военной операции в Донбассе в 2014 году, Киев легализовал свои преступления в регионе, операция украинских силовиков - это геноцид, заявил РИА Новости председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка.Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС)."По сути, объявление так называемой "АТО" стало легализацией преступлений киевской майданной власти в отношении Донбасса", - сказал Бидёвка.По его словам, "пойдя танками на Донбасс", Киев совершил преступление не только против жителей неподконтрольной ему части региона, но и против всех украинцев."Как бы ни называли свои действия украинские власть имущие, то ли "АТО", то ли "ООС", суть не изменится. Это геноцид, это преступление, которое во всем мире осуждается и только на Украине выдается за какую-то освободительную операцию. С кем они воюют, когда отправляют беспилотники со взрывными устройствами в жилые кварталы?" - отметил Бидёвка.Он добавил, что "под каким бы предлогом ни проводилась военная операция против Донбасса, это преступление, которое никогда и ничем оправдать Украина не сможет".

https://ria.ru/20210413/ato-1728007404.html

https://ria.ru/20210413/donbass-1727994536.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире