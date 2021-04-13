https://ria.ru/20210413/ato-1728007633.html
Объявив АТО, Киев легализовал преступления против Донбасса, считают в ДНР
Объявив АТО, Киев легализовал преступления против Донбасса, считают в ДНР
Объявив о начале военной операции в Донбассе в 2014 году, Киев легализовал свои преступления в регионе, операция украинских силовиков - это геноцид, заявил РИА... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T07:51
2021-04-13T07:51
2021-04-13T07:51
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150184/09/1501840938_0:54:1040:639_1920x0_80_0_0_c4ea72f776efbbba8de6ec7a7b40cb3a.jpg
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Объявив о начале военной операции в Донбассе в 2014 году, Киев легализовал свои преступления в регионе, операция украинских силовиков - это геноцид, заявил РИА Новости председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка.Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС)."По сути, объявление так называемой "АТО" стало легализацией преступлений киевской майданной власти в отношении Донбасса", - сказал Бидёвка.По его словам, "пойдя танками на Донбасс", Киев совершил преступление не только против жителей неподконтрольной ему части региона, но и против всех украинцев."Как бы ни называли свои действия украинские власть имущие, то ли "АТО", то ли "ООС", суть не изменится. Это геноцид, это преступление, которое во всем мире осуждается и только на Украине выдается за какую-то освободительную операцию. С кем они воюют, когда отправляют беспилотники со взрывными устройствами в жилые кварталы?" - отметил Бидёвка.Он добавил, что "под каким бы предлогом ни проводилась военная операция против Донбасса, это преступление, которое никогда и ничем оправдать Украина не сможет".
https://ria.ru/20210413/ato-1728007404.html
https://ria.ru/20210413/donbass-1727994536.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150184/09/1501840938_60:0:981:691_1920x0_80_0_0_a9adfaa8cc292838124936b52f580540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости.
Объявив о начале военной операции в Донбассе
в 2014 году, Киев легализовал свои преступления в регионе, операция украинских силовиков - это геноцид, заявил РИА Новости председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка
.
Совет национальной безопасности и обороны Украины
13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС).
"По сути, объявление так называемой "АТО" стало легализацией преступлений киевской майданной власти в отношении Донбасса", - сказал Бидёвка.
По его словам, "пойдя танками на Донбасс", Киев совершил преступление не только против жителей неподконтрольной ему части региона, но и против всех украинцев.
"Как бы ни называли свои действия украинские власть имущие, то ли "АТО", то ли "ООС", суть не изменится. Это геноцид, это преступление, которое во всем мире осуждается и только на Украине выдается за какую-то освободительную операцию. С кем они воюют, когда отправляют беспилотники со взрывными устройствами в жилые кварталы?" - отметил Бидёвка.
Он добавил, что "под каким бы предлогом ни проводилась военная операция против Донбасса, это преступление, которое никогда и ничем оправдать Украина не сможет".