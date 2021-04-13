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Объявив АТО, Киев легализовал преступления против Донбасса, считают в ДНР
Объявив АТО, Киев легализовал преступления против Донбасса, считают в ДНР
Объявив о начале военной операции в Донбассе в 2014 году, Киев легализовал свои преступления в регионе, операция украинских силовиков - это геноцид, заявил РИА... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T07:51
2021-04-13T07:51
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Объявив о начале военной операции в Донбассе в 2014 году, Киев легализовал свои преступления в регионе, операция украинских силовиков - это геноцид, заявил РИА Новости председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка.Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС)."По сути, объявление так называемой "АТО" стало легализацией преступлений киевской майданной власти в отношении Донбасса", - сказал Бидёвка.По его словам, "пойдя танками на Донбасс", Киев совершил преступление не только против жителей неподконтрольной ему части региона, но и против всех украинцев."Как бы ни называли свои действия украинские власть имущие, то ли "АТО", то ли "ООС", суть не изменится. Это геноцид, это преступление, которое во всем мире осуждается и только на Украине выдается за какую-то освободительную операцию. С кем они воюют, когда отправляют беспилотники со взрывными устройствами в жилые кварталы?" - отметил Бидёвка.Он добавил, что "под каким бы предлогом ни проводилась военная операция против Донбасса, это преступление, которое никогда и ничем оправдать Украина не сможет".
https://ria.ru/20210413/ato-1728007404.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

Объявив АТО, Киев легализовал преступления против Донбасса, считают в ДНР

07:51 13.04.2021
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ на востоке Украины
Танки ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Объявив о начале военной операции в Донбассе в 2014 году, Киев легализовал свои преступления в регионе, операция украинских силовиков - это геноцид, заявил РИА Новости председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка.
Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС).
Александр Турчинов, Петр Порошенко и Арсений Яценюк - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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"По сути, объявление так называемой "АТО" стало легализацией преступлений киевской майданной власти в отношении Донбасса", - сказал Бидёвка.
По его словам, "пойдя танками на Донбасс", Киев совершил преступление не только против жителей неподконтрольной ему части региона, но и против всех украинцев.
"Как бы ни называли свои действия украинские власть имущие, то ли "АТО", то ли "ООС", суть не изменится. Это геноцид, это преступление, которое во всем мире осуждается и только на Украине выдается за какую-то освободительную операцию. С кем они воюют, когда отправляют беспилотники со взрывными устройствами в жилые кварталы?" - отметил Бидёвка.
Он добавил, что "под каким бы предлогом ни проводилась военная операция против Донбасса, это преступление, которое никогда и ничем оправдать Украина не сможет".
Танки ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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