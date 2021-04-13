В ЛНР рассказали, зачем лидеры "евромайдана" объявили АТО
07:43 13.04.2021 (обновлено: 12:05 13.04.2021)
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанк Александр Турчинов, Петр Порошенко и Арсений Яценюк
ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Лидеры "евромайдана" Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов объявили антитеррористическую операцию (АТО), чтобы защитить незаконный захват власти на Украине, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник.
Тринадцатого апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию на востоке страны с привлечением вооруженных сил.
"Семь лет преступлению, за которое ещё не наступила расплата. Объявление АТО - это преступный шаг, растоптавший конституцию и права человека на Украине", - заявил Мирошник.
По его мнению, Порошенко, Яценюк и Турчинов "бросили армию против украинских граждан на юго-востоке Украины, чтобы защитить свой неконституционный захват власти".
"АТО - это было ни что иное, как карательная операция с использованием армии, силовых структур, а также, созданных и легализованных бандформирований против граждан Украины, имевших иную точку зрения и не поддержавших госпереворот", - пояснил представитель ЛНР.
Он уточнил, что люди, "захватившие власть в Киеве", запуская АТО, стремилась решить сразу несколько задач: уйти от наказания за совершенный госпереворот и убийства на Майдане, "потопить в крови антимайданный протест в Донбассе и на юго-востоке Украины", вычеркнуть неугодный электорат из списка голосующих на президентских выборах, "обеспечивая простор для манипуляций и избрание Порошенко".