https://ria.ru/20210413/ato-1728007404.html

В ЛНР рассказали, зачем лидеры "евромайдана" объявили АТО

В ЛНР рассказали, зачем лидеры "евромайдана" объявили АТО

Лидеры "евромайдана" Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов объявили антитеррористическую операцию (АТО), чтобы защитить незаконный захват власти... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T07:43

2021-04-13T07:43

2021-04-13T12:05

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

петр порошенко

арсений яценюк

александр турчинов

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Лидеры "евромайдана" Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов объявили антитеррористическую операцию (АТО), чтобы защитить незаконный захват власти на Украине, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник.Тринадцатого апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию на востоке страны с привлечением вооруженных сил.По его мнению, Порошенко, Яценюк и Турчинов "бросили армию против украинских граждан на юго-востоке Украины, чтобы защитить свой неконституционный захват власти"."АТО - это было ни что иное, как карательная операция с использованием армии, силовых структур, а также, созданных и легализованных бандформирований против граждан Украины, имевших иную точку зрения и не поддержавших госпереворот", - пояснил представитель ЛНР.Он уточнил, что люди, "захватившие власть в Киеве", запуская АТО, стремилась решить сразу несколько задач: уйти от наказания за совершенный госпереворот и убийства на Майдане, "потопить в крови антимайданный протест в Донбассе и на юго-востоке Украины", вычеркнуть неугодный электорат из списка голосующих на президентских выборах, "обеспечивая простор для манипуляций и избрание Порошенко".

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/bespilotniki-1727912991.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, петр порошенко, арсений яценюк, александр турчинов, украина, в мире