https://ria.ru/20210413/astrazeneca-1728052278.html

В Испании мужчина умер после вакцинации AstraZeneca, сообщили СМИ

В Испании мужчина умер после вакцинации AstraZeneca, сообщили СМИ

Тридцатилетний мужчина скончался в испанском городе Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) после вакцинации от коронавируса препаратом компании... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:43

2021-04-13T12:43

2021-04-13T12:43

распространение коронавируса

здоровье - общество

astrazeneca

испания

в мире

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МАДРИД, 13 апр - РИА Новости. Тридцатилетний мужчина скончался в испанском городе Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, сообщает местное издание Encastillalamancha.Мужчина был преподавателем в одном из местных институтов. Как сообщается, он попал в больницу 9 апреля в связи с очень тяжелым случаем развития тромбоза. В тот же день медучреждение уведомило минздрав страны и Испанское агентство медикаментов и товаров медицинского назначения (AEMPS) о предполагаемой побочной реакции на лекарство у пациента, поступившего в отделение интенсивной терапии. Мужчина несколько дней находился в реанимации в тяжелом состоянии и скончался 12 апреля.Власти предполагают, что побочная реакция могла быть следствием использования вакцины AstraZeneca.Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщило, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признало вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html

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здоровье - общество, astrazeneca , испания, в мире