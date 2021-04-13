https://ria.ru/20210413/astrazeneca-1728052278.html
В Испании мужчина умер после вакцинации AstraZeneca, сообщили СМИ
В Испании мужчина умер после вакцинации AstraZeneca, сообщили СМИ
Тридцатилетний мужчина скончался в испанском городе Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) после вакцинации от коронавируса препаратом компании... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:43
2021-04-13T12:43
2021-04-13T12:43
распространение коронавируса
здоровье - общество
astrazeneca
испания
в мире
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МАДРИД, 13 апр - РИА Новости. Тридцатилетний мужчина скончался в испанском городе Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca, сообщает местное издание Encastillalamancha.Мужчина был преподавателем в одном из местных институтов. Как сообщается, он попал в больницу 9 апреля в связи с очень тяжелым случаем развития тромбоза. В тот же день медучреждение уведомило минздрав страны и Испанское агентство медикаментов и товаров медицинского назначения (AEMPS) о предполагаемой побочной реакции на лекарство у пациента, поступившего в отделение интенсивной терапии. Мужчина несколько дней находился в реанимации в тяжелом состоянии и скончался 12 апреля.Власти предполагают, что побочная реакция могла быть следствием использования вакцины AstraZeneca.Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщило, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признало вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.
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здоровье - общество, astrazeneca , испания, в мире
МАДРИД, 13 апр - РИА Новости.
Тридцатилетний мужчина скончался в испанском городе Толедо (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca
, сообщает местное издание Encastillalamancha
.
Мужчина был преподавателем в одном из местных институтов. Как сообщается, он попал в больницу 9 апреля в связи с очень тяжелым случаем развития тромбоза. В тот же день медучреждение уведомило минздрав страны и Испанское агентство медикаментов и товаров медицинского назначения (AEMPS) о предполагаемой побочной реакции на лекарство у пациента, поступившего в отделение интенсивной терапии. Мужчина несколько дней находился в реанимации в тяжелом состоянии и скончался 12 апреля.
Власти предполагают, что побочная реакция могла быть следствием использования вакцины AstraZeneca.
Европейское агентство по лекарственным средствам после изучения дополнительной информации по вакцине АstraZeneca сообщило, что ее польза превышает связанные с ней риски, но признало вероятность связи между вакцинацией и очень редким возникновением тромбоэмболических осложнений у пациентов. Регулятор считает необходимым внести редкую вероятность таких осложнений в список побочных эффектов этой вакцины. При этом специалисты пока не смогли подтвердить какие-либо конкретные факторы риска, связанные с АstraZeneca и способные провоцировать тромбозы. Известно лишь, что большинство уже зафиксированных случаев произошли с женщинами моложе 60 лет в течение двух недель после вакцинации.