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Главу Аксайского района Ростовской области арестовали, сообщил источник
Главу Аксайского района Ростовской области арестовали, сообщил источник
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы администрации Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, задержанного по делу о мошенничестве,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T20:24
2021-04-13T20:24
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы администрации Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, задержанного по делу о мошенничестве, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Как ранее сообщал источник, Борзенко был задержан в понедельник в Кисловодске. Вместе с ним задержали шесть предпринимателей. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ 210 (Организация преступного сообщества или участие в нем), 159 (Мошенничество), 285 (Злоупотребление должностными полномочиями)."Борзенко арестован на два месяца", - сказал собеседник агентства.Борзенко руководит Аксайским районом с 1994 года.
https://ria.ru/20210413/sudya-1728038010.html
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ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

Главу Аксайского района Ростовской области арестовали, сообщил источник

20:24 13.04.2021
 
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Вадим Жернов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр – РИА Новости, Юлия Насулина. Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы администрации Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, задержанного по делу о мошенничестве, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Как ранее сообщал источник, Борзенко был задержан в понедельник в Кисловодске. Вместе с ним задержали шесть предпринимателей. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ 210 (Организация преступного сообщества или участие в нем), 159 (Мошенничество), 285 (Злоупотребление должностными полномочиями).
"Борзенко арестован на два месяца", - сказал собеседник агентства.
Борзенко руководит Аксайским районом с 1994 года.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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