Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/antiseptik-1728078107.html
В Москве посетительнице кофейни продали антисептик вместо воды
В Москве посетительнице кофейни продали антисептик вместо воды
Посетительнице кофейни в центре Москвы по ошибке продали бутылку с антисептиком вместо воды, сообщается на сайте компании Cofix. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:26
2021-04-13T17:36
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569124323_0:209:3058:1929_1920x0_80_0_0_d46d5c06fe9c88c12a784af4ef9e04da.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Посетительнице кофейни в центре Москвы по ошибке продали бутылку с антисептиком вместо воды, сообщается на сайте компании Cofix.Там пояснили, что из-за эпидемической ситуации антисептик полагается иметь во всех кофейнях, а если он где-то заканчивается, то его оперативно привозят туда из другой точки сети. Но на этот раз антисептик перевозили в таре из-под питьевой воды, хотя это категорически запрещено стандартами работы Cofix. "По вине сотрудников кофейни в субботу, 10 апреля, эта бутылка оказалась у посетительницы кофейни на Охотном ряду. К счастью, девушка не проглотила антисептик, а, сделав глоток, сразу выплюнула его, что было запечатлено на камерах видеонаблюдения", — говорится в сообщении.В компании добавили, что девушка оставалась в сознании и покинула кофейню, но затем вернулась, чтобы оставить запись в книге жалоб.Руководство сети принесло пострадавшей извинения. Виновных сотрудников отстранили от работы. Компания предложила девушке помощь, в том числе возмещение медицинских расходов, но она пока отказалась принять ее.Столичное управление Роспотребнадзора проводит проверку.
https://ria.ru/20210409/proverka-1727568117.html
https://ria.ru/20210208/sanitayzer-1596521450.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569124323_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d49733485a8ba5d2a534fb48120b111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, происшествия

В Москве посетительнице кофейни продали антисептик вместо воды

14:26 13.04.2021 (обновлено: 17:36 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧеловек наносит антисептик на руки.
Человек наносит антисептик на руки. - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Посетительнице кофейни в центре Москвы по ошибке продали бутылку с антисептиком вместо воды, сообщается на сайте компании Cofix.
Там пояснили, что из-за эпидемической ситуации антисептик полагается иметь во всех кофейнях, а если он где-то заканчивается, то его оперативно привозят туда из другой точки сети. Но на этот раз антисептик перевозили в таре из-под питьевой воды, хотя это категорически запрещено стандартами работы Cofix.
Антисептический гель - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 15:48
Полиция проверит сообщения о продаже спирта под видом антисептика
"По вине сотрудников кофейни в субботу, 10 апреля, эта бутылка оказалась у посетительницы кофейни на Охотном ряду. К счастью, девушка не проглотила антисептик, а, сделав глоток, сразу выплюнула его, что было запечатлено на камерах видеонаблюдения", — говорится в сообщении.
В компании добавили, что девушка оставалась в сознании и покинула кофейню, но затем вернулась, чтобы оставить запись в книге жалоб.
Руководство сети принесло пострадавшей извинения. Виновных сотрудников отстранили от работы. Компания предложила девушке помощь, в том числе возмещение медицинских расходов, но она пока отказалась принять ее.
Столичное управление Роспотребнадзора проводит проверку.
Антисептический гель для рук - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 15:01
В США семья выпившей антисептик женщины подала в суд на производителя
 
РоссияМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
01:09Пушков дал совет Байдену в случае встречи с Путиным
Лента новостейМолния