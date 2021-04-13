https://ria.ru/20210413/antiseptik-1728078107.html

В Москве посетительнице кофейни продали антисептик вместо воды

В Москве посетительнице кофейни продали антисептик вместо воды

Посетительнице кофейни в центре Москвы по ошибке продали бутылку с антисептиком вместо воды, сообщается на сайте компании Cofix. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T14:26

2021-04-13T14:26

2021-04-13T17:36

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Посетительнице кофейни в центре Москвы по ошибке продали бутылку с антисептиком вместо воды, сообщается на сайте компании Cofix.Там пояснили, что из-за эпидемической ситуации антисептик полагается иметь во всех кофейнях, а если он где-то заканчивается, то его оперативно привозят туда из другой точки сети. Но на этот раз антисептик перевозили в таре из-под питьевой воды, хотя это категорически запрещено стандартами работы Cofix. "По вине сотрудников кофейни в субботу, 10 апреля, эта бутылка оказалась у посетительницы кофейни на Охотном ряду. К счастью, девушка не проглотила антисептик, а, сделав глоток, сразу выплюнула его, что было запечатлено на камерах видеонаблюдения", — говорится в сообщении.В компании добавили, что девушка оставалась в сознании и покинула кофейню, но затем вернулась, чтобы оставить запись в книге жалоб.Руководство сети принесло пострадавшей извинения. Виновных сотрудников отстранили от работы. Компания предложила девушке помощь, в том числе возмещение медицинских расходов, но она пока отказалась принять ее.Столичное управление Роспотребнадзора проводит проверку.

https://ria.ru/20210409/proverka-1727568117.html

https://ria.ru/20210208/sanitayzer-1596521450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия