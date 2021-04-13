https://ria.ru/20210413/analizy-1727878141.html

"Для чего нас учили?" В Удмуртии могут передать медлаборатории частникам

"Для чего нас учили?" В Удмуртии могут передать медлаборатории частникам

Несколько десятков сотрудников единственной государственной медлаборатории в городе Глазове в Удмуртии собираются сократить, лишив льготных пенсий и надбавок, — РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:00

2021-04-13T08:00

2021-04-13T08:07

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

удмуртская республика (удмуртия)

медицина

общество

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Несколько десятков сотрудников единственной государственной медлаборатории в городе Глазове в Удмуртии собираются сократить, лишив льготных пенсий и надбавок, — после передачи учреждения в частные руки. Местные чиновники уже пообещали сделать так по всему региону. Медработники и депутаты опасаются, что в результате цены на услуги вырастут, а качество анализов, наоборот, упадет. Сгорающий стаж Ольга Наговицына проработала в государственном медучреждении 28 лет. Она — фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории Глазовской межрайонной больницы. До получения льготного стажа, который влияет на размер пенсии, оставались считанные месяцы. После 30 лет выслуги должны платить и надбавки. Теперь эти перспективы для Наговицыной и ее коллег под вопросом. Лаборатория вскоре может перейти под управление коммерсантов, а соцгарантии и льготы положены только бюджетникам.Устроиться в другое место — сложно. Больница в Глазове одна, а ездить в соседние города далеко. До Ижевска 174 километра, до Кирова — 233. Сотрудникам лаборатории предложили работать в коммерческой фирме."Обещают достойную зарплату, — говорит Наговицына. — Но бюджетникам ее индексируют, а в частной компании — не факт". По словам сотрудников КДЛ, сегодня, с учетом надбавок, им платят 20-30 тысяч рублей в месяц. По местным меркам это приличный заработок. В конце марта в городе прошел митинг за сохранение КДЛ в структуре государственной больницы. Собралось около 200 человек. Обещание министра Решение передать лабораторию под управление коммерсантов местные власти приняли "из-за необходимости переоборудования". В таком случае расходы берет на себя концессионер. Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак на встрече с сотрудниками КДЛ первого марта заявил, что лабораторию не закроют и штат не сократят. По его словам, 90 процентов анализов продолжат делать в Глазове, а все исследования, "обоснованные в соответствии со стандартами", и дальше будет оплачивать государство за счет ОМС. Конкурс на право заключения концессии выиграло ООО "Доктор Лайт". Его представитель Дмитрий Матвеев на встрече с медиками подтвердил: компания готова заключить соглашение с профсоюзами о сохранении "всех гарантий для работников".Сотрудники КДЛ в обещания не верят. Приводят в пример Кирово-Чепецк, где населения примерно столько же, как в Глазове. Сейчас в глазовской лаборатории 62 сотрудника. Современный подходДокументов о реорганизации работники пока не видели. Единственное подтверждение — презентация проекта модификации глазовской КДЛ (есть в распоряжении редакции). Ее региональный Минздрав представил на заседании глазовской гордумы. В Минздраве Удмуртии РИА Новости сообщили, что окончательного решения о заключении договора с инвестором еще нет.В том, что сделка состоится, сотрудники КДЛ не сомневаются. Тем более что глава Удмуртии Александр Бречалов косвенно одобрил реформу. Заявил, что это современный подход — "все для удобства жителей".Бречалов подчеркнул: пока об увольнениях речь не идет, но "неоправданные штатные единицы" неизбежно сократят.В "Лайте" просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию проигнорировали.Долго и дорогоРеформа коснется не только сотрудников, но и пациентов — будут больше платить за тесты и справки. В среднем услуги подорожают в два-три раза. Например, общий анализ крови в Глазове стоит сейчас сто рублей. В лабораториях "Лайта" — 250. Депутат глазовской гордумы Светлана Микрюкова рассказала, что люди этим уже обеспокоены. Кроме того, есть риск, что глазовчане лишатся возможности сдавать срочные анализы. Судя по презентации, все пробы крови хотят отправлять в Киров. Медики поясняют: некоторые показатели нужно снимать не позже чем через час после забора материала. Иначе эритроциты разрушаются, образуя вещества, которые делают анализ недостоверным. Микрюкова подчеркивает: с экологией в городе проблемы, люди болеют часто — много онкологии, эндокринных нарушений, хронических заболеваний у детей. Депутат намерена добиваться сохранения рабочих мест для сотрудников КДЛ и прежних цен на анализы, если концессию все же заключат. Она готовит обращения в местный Минздрав и правительство Удмуртии. Реформа по "Лайту"Одним Глазовом реформа может не ограничиться. Модернизация КДЛ, как заявил министр здравоохранения Удмуртии, — начало проекта, который затронет всю лабораторную службу республики начиная с северных районов. В региональном Минздраве на вопрос РИА Новости ответили: "На апрель 2021 года переход лабораторий под управление частных компаний не запланирован". Передать в концессию медлаборатории региона власти пытались и раньше. В 2017-м в Ижевске должна была появиться единая лаборатория ООО "ЕКДЛ-Ижевск". Туда собирались привозить кровь и другие биоматериалы на анализы со всей республики. Президент Ассоциации лабораторной медицины Удмуртии Игорь Зворыгин тогда заявил, что это, по сути, самоликвидация службы в регионе под видом централизации. Медики провели акции протеста по всей республике, и реформу отменили."Если бы мы не писали в разные инстанции, то уже давно перешли бы в коммерческие структуры", — считает Лада Злобина.Удмуртские медработники негативно оценивают опыт реорганизации в других регионах. Приводят в пример Кировскую область, где тот же "Лайт" управляет большинством лабораторий в многопрофильных больницах еще с 2016-го. Государственный статус сохранила только лаборатория ОКБ Кирова. Масштабную централизацию лабораторных служб время от времени пытаются проводить и в других регионах. Например, в Омской области в 2020-м на базе 85 лабораторий хотели создать две частные. Сотрудники опасались, что это повлечет за собой сокращение полутора тысяч рабочих мест, жаловались министру здравоохранения России. Областная прокуратура организовала проверку. После этого губернатор Александр Бурков заявил, что никаких планов по реорганизации нет.

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594811982.html

https://ria.ru/20201126/parkovka-1586300954.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), удмуртская республика (удмуртия), медицина, общество