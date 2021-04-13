https://ria.ru/20210413/afganistan-1728145021.html

Белый дом назвал сроки вывода американских войск из Афганистана

Белый дом назвал сроки вывода американских войск из Афганистана

Президент США Джо Байден решил вывести войска из Афганистана до 11 сентября, не уложившись в согласованный предыдущей администрацией срок 1 мая, сообщил... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:30

2021-04-13T19:30

2021-04-13T19:37

джо байден

афганистан

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден решил вывести войска из Афганистана до 11 сентября, не уложившись в согласованный предыдущей администрацией срок 1 мая, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.По его словам, 11 сентября - крайний срок, но возможно, что войска будут выведены "за значительное время до этого"."Мы израсходуем на это необходимое время, и не больше", - сказал представитель администрации.По его словам, Байден пришел к выводу, что слишком быстрый и нескоординированный вывод войск был бы угрозой для США и их союзников."Мы привержены полномасштабному общению с правительством Афганистана, привержены поддержке афганского народа... будем поддерживать дипломатический процесс", - сказал представитель администрации, объявив о выводе войск до 11 сентября текущего года."Мы дали понять… что любые атаки по мере того, как будет производиться упорядоченный вывод, будут встречены мощным ответом", - сказал представитель администрации на брифинге."Мы не перестанем следить за угрозой терроризма (в регионе)... Мы неустанно продолжим работать над тем, чтобы не допустить, чтобы Афганистан стал площадкой для базы, с которой террористы могут готовить атаки против США", - сказал представитель администрации.По его словам, Вашингтон "в координации с афганскими партнерами и другими союзниками перебазирует антитеррористические возможности, чтобы сохранить свои внушительные ресурсы в регионе по противостоянию возможному возобновлению террористической угрозы США с территории Афганистана".

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/afganistan-1603423190.html

https://ria.ru/20210317/afganistan-1601605173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, афганистан, сша, в мире