WP: Байден намерен вывести все войска из Афганистана до 11 сентября
18:35 13.04.2021 (обновлено: 19:52 13.04.2021)
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
© AP Photo / Rahmat Gul, File
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен вывести все силы США из Афганистана до 11 сентября 2021 года, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами.
"Если мы нарушаем крайний срок 1 мая, о котором договорилась предыдущая администрация без ясного плана выхода, мы вернемся к войне с "Талибаном", а это не является национальным интересом, как считает Байден", - заявил один из источников издания.
Источники заявили, что Байден "выведет все американские войска из Афганистана в ближайшие месяцы к 11 сентября 2021 года". Согласно источникам, президент намерен объявить об этом решении в среду.
Официальные лица администрации Байдена сообщили, что США продолжат участвовать в мирном процессе в Афганистане и оказывать помощь на гуманитарном направлении и в сфере безопасности афганскому правительству и органам безопасности.
26 марта, 15:29В МИД оценили слова Байдена о выводе войск из Афганистана
В конце февраля 2020 года в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о мире, первое более чем за 18 лет войны. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. В марте 2021 года президент США Джо Байден заявил, что выведет войска из Афганистана к 1 мая. МИД РФ считает, что США лукавят, ссылаясь на технические сложности при обосновании невозможности вывести свои войска из Афганистана до 1 мая.