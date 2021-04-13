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WP: Байден намерен вывести все войска из Афганистана до 11 сентября
WP: Байден намерен вывести все войска из Афганистана до 11 сентября
Президент США Джо Байден намерен вывести все силы США из Афганистана до 11 сентября 2021 года, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:35
2021-04-13T19:52
россия
джо байден
афганистан
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен вывести все силы США из Афганистана до 11 сентября 2021 года, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами."Если мы нарушаем крайний срок 1 мая, о котором договорилась предыдущая администрация без ясного плана выхода, мы вернемся к войне с "Талибаном", а это не является национальным интересом, как считает Байден", - заявил один из источников издания.Источники заявили, что Байден "выведет все американские войска из Афганистана в ближайшие месяцы к 11 сентября 2021 года". Согласно источникам, президент намерен объявить об этом решении в среду.Официальные лица администрации Байдена сообщили, что США продолжат участвовать в мирном процессе в Афганистане и оказывать помощь на гуманитарном направлении и в сфере безопасности афганскому правительству и органам безопасности.В конце февраля 2020 года в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о мире, первое более чем за 18 лет войны. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. В марте 2021 года президент США Джо Байден заявил, что выведет войска из Афганистана к 1 мая. МИД РФ считает, что США лукавят, ссылаясь на технические сложности при обосновании невозможности вывести свои войска из Афганистана до 1 мая.
https://ria.ru/20210330/afganistan-1603406564.html
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россия, джо байден, афганистан, талибан, сша, в мире

WP: Байден намерен вывести все войска из Афганистана до 11 сентября

18:35 13.04.2021 (обновлено: 19:52 13.04.2021)
 
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен вывести все силы США из Афганистана до 11 сентября 2021 года, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами.
"Если мы нарушаем крайний срок 1 мая, о котором договорилась предыдущая администрация без ясного плана выхода, мы вернемся к войне с "Талибаном", а это не является национальным интересом, как считает Байден", - заявил один из источников издания.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 10:25
В МИД оценили ситуацию с выводом американских войск из Афганистана
Источники заявили, что Байден "выведет все американские войска из Афганистана в ближайшие месяцы к 11 сентября 2021 года". Согласно источникам, президент намерен объявить об этом решении в среду.
Официальные лица администрации Байдена сообщили, что США продолжат участвовать в мирном процессе в Афганистане и оказывать помощь на гуманитарном направлении и в сфере безопасности афганскому правительству и органам безопасности.
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26 марта, 15:29
В МИД оценили слова Байдена о выводе войск из Афганистана
В конце февраля 2020 года в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о мире, первое более чем за 18 лет войны. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. В марте 2021 года президент США Джо Байден заявил, что выведет войска из Афганистана к 1 мая. МИД РФ считает, что США лукавят, ссылаясь на технические сложности при обосновании невозможности вывести свои войска из Афганистана до 1 мая.
 
РоссияДжо БайденАфганистанТалибанСШАВ мире
 
 
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