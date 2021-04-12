https://ria.ru/20210412/zelenskiy-1727973191.html

Зеленский попросил Байдена помочь со вступлением Украины в НАТО

Зеленский попросил Байдена помочь со вступлением Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому коллеге Джо Байдену за помощью в "сдерживании" России. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-12T20:11

2021-04-12T20:11

2021-04-13T00:08

россия

руслан хомчак

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир зеленский

дмитрий козак

сша

украина

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому коллеге Джо Байдену за помощью в "сдерживании" России.По информации CNN, Зеленский заявил, что США — "хорошие друзья" Украины, однако Байден "должен делать больше", чтобы противостоять России и положить конец конфликту в Донбассе.По словам Зеленского, Киеву нужно больше денег, больше оружия и — самое ключевое — больше поддержки для вступления страны в Североатлантический альянс."Если Соединенные Штаты хотят видеть нас в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не словами", — сказал украинский лидер.Ситуация в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.В начале апреля главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении, так как Россия якобы постепенно наращивает военное присутствие у границы с Украиной. На днях президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму". В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом Киева.

https://ria.ru/20210412/peregovory-1727870753.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/bespilotniki-1727912991.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

сша

украина

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россия, руслан хомчак, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дмитрий козак, сша, украина