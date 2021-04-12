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Эсеры призвали к перераспределению налогов от продажи углеводородов
Эсеры призвали к перераспределению налогов от продажи углеводородов
Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме внесет в парламент законопроект о безусловном базовом доходе для малоимущих граждан до конца весенней сессии, сообщил... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T19:04
2021-04-12T21:26
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
захар прилепин
экономика
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме внесет в парламент законопроект о безусловном базовом доходе для малоимущих граждан до конца весенней сессии, сообщил лидер фракции Сергей Миронов."Речь идет о распределении доходов от продажи нашего сырья, прежде всего углеводорода. Мы считаем, что необходимо открывать персональный счет для каждого гражданина. Предлагается вводить такой доход сначала в отношении малоимущих граждан, но в перспективе расширить эту меру на каждого", — рассказал Миронов журналистам.По его словам, законопроект на данный момент находится в разработке, планируется, что в Госдуму он будет внесен до конца весенней сессии."Дело в том, что мы актуализируем наши предложения примерно пяти-шестилетней давности. У нас было такое предложение именно по распределению доходов от углеводородного сырья, мы сейчас его актуализируем", — добавил он.Также Миронов подчеркнул, что речь пойдет не о новом налоге, а о перераспределении налоговых поступлений от продажи углеводородного сырья."Часть денег, которая сегодня идет в Фонд национального благосостояния, мы планируем направлять на персональные счета граждан", — уточнил он.В свою очередь, сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин отметил, что идея безусловного базового дохода будет четко продумана, а также добавил, что видит в ней "серьезный символический акт" и выход на новый уровень взаимоотношений между государством и гражданином."Финансовый параметр — десять тысяч рублей. Мы начинали с 2,5 тысячи рублей, а потом стали высчитывать, смотреть, где можно какие-то деньги найти. Вдруг обнаружили, что их можно найти, они есть в государстве", — сказал он.
https://ria.ru/20210323/benzin-1602503983.html
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сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, захар прилепин, экономика

Эсеры призвали к перераспределению налогов от продажи углеводородов

19:04 12.04.2021 (обновлено: 21:26 12.04.2021)
 
© РИА НовостиСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме внесет в парламент законопроект о безусловном базовом доходе для малоимущих граждан до конца весенней сессии, сообщил лидер фракции Сергей Миронов.
"Речь идет о распределении доходов от продажи нашего сырья, прежде всего углеводорода. Мы считаем, что необходимо открывать персональный счет для каждого гражданина. Предлагается вводить такой доход сначала в отношении малоимущих граждан, но в перспективе расширить эту меру на каждого", — рассказал Миронов журналистам.
По его словам, законопроект на данный момент находится в разработке, планируется, что в Госдуму он будет внесен до конца весенней сессии.
"Дело в том, что мы актуализируем наши предложения примерно пяти-шестилетней давности. У нас было такое предложение именно по распределению доходов от углеводородного сырья, мы сейчас его актуализируем", — добавил он.
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Также Миронов подчеркнул, что речь пойдет не о новом налоге, а о перераспределении налоговых поступлений от продажи углеводородного сырья.
"Часть денег, которая сегодня идет в Фонд национального благосостояния, мы планируем направлять на персональные счета граждан", — уточнил он.
В свою очередь, сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин отметил, что идея безусловного базового дохода будет четко продумана, а также добавил, что видит в ней "серьезный символический акт" и выход на новый уровень взаимоотношений между государством и гражданином.
"Финансовый параметр — десять тысяч рублей. Мы начинали с 2,5 тысячи рублей, а потом стали высчитывать, смотреть, где можно какие-то деньги найти. Вдруг обнаружили, что их можно найти, они есть в государстве", — сказал он.
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Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФЗахар ПрилепинЭкономика
 
 
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