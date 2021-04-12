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Захарова ответила на слова Зеленского о полете Гагарина
Захарова ответила на слова Зеленского о полете Гагарина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Владимира Зеленского о роли Украины в подготовке первого полета в космос. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T17:15
2021-04-12T17:57
россия
мария захарова
космос - риа наука
владимир зеленский
юрий гагарин (космонавт)
ссср
украина
общество
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Владимира Зеленского о роли Украины в подготовке первого полета в космос."Зеленский о юбилее первого полета человека в космос высказал мысль: "Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось", — привела Захарова цитату Зеленского.При этом Россия, отметила представитель МИД в своем аккаунте в Facebook, никогда не делила по национальному признаку славу космических побед. "Спутники, ракеты и улыбка Гагарина — все это было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик... Ученым, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели. Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой", — написала она.В России 12 апреля — День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Дата отмечается в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного ровно 60 лет назад гражданином СССР Юрием Гагариным на корабле "Восток".
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россия, мария захарова, космос - риа наука, владимир зеленский, юрий гагарин (космонавт), ссср, украина, общество

Захарова ответила на слова Зеленского о полете Гагарина

17:15 12.04.2021 (обновлено: 17:57 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Владимира Зеленского о роли Украины в подготовке первого полета в космос.
"Зеленский о юбилее первого полета человека в космос высказал мысль: "Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось", — привела Захарова цитату Зеленского.
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В Раде заявили, что Украина "отдаляется" от космоса, застряв в девяностых
При этом Россия, отметила представитель МИД в своем аккаунте в Facebook, никогда не делила по национальному признаку славу космических побед.
"Спутники, ракеты и улыбка Гагарина — все это было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик... Ученым, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели. Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой", — написала она.
В России 12 апреля — День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года. Дата отмечается в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного ровно 60 лет назад гражданином СССР Юрием Гагариным на корабле "Восток".
Юра, ты космос! Каким был Гагарин в жизни
© РИА Новости / Игорь Снегирев

"Да, вы сумели рассчитать свой космический корабль и орбиту, но как вы рассчитали человека? Красив, умен, мил, обаятелен, образован. Спортсмен, летчик, храбрец. Княжеская фамилия и классическая красная биография. Открытое лицо и неповторимая улыбка", — удивлялся на одной из пресс-конференций, посвященных полету Гагарина в космос, американский журналист.

Лётчик-космонавт Юрий Гагарин занимается утренней зарядкой
1 из 17

"Да, вы сумели рассчитать свой космический корабль и орбиту, но как вы рассчитали человека? Красив, умен, мил, обаятелен, образован. Спортсмен, летчик, храбрец. Княжеская фамилия и классическая красная биография. Открытое лицо и неповторимая улыбка", — удивлялся на одной из пресс-конференций, посвященных полету Гагарина в космос, американский журналист.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
© РИА Новости / Валентин Черединцев

Юрий Гагарин вспоминал, как однажды, возвращаясь из школы, они с друзьями увидели в небе два самолета, один из которых был подбит. Летчику удалось посадить аварийную машину, но на земле она переломилась. Второй пилот не бросил друга в беде, приземлился рядом... Когда через много лет летчик-испытатель слышал от инструкторов и командиров пословицу "сам погибай — товарища выручай", то уже знал, что она означает.

Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин и Владимир Комаров на охоте
2 из 17

Юрий Гагарин вспоминал, как однажды, возвращаясь из школы, они с друзьями увидели в небе два самолета, один из которых был подбит. Летчику удалось посадить аварийную машину, но на земле она переломилась. Второй пилот не бросил друга в беде, приземлился рядом... Когда через много лет летчик-испытатель слышал от инструкторов и командиров пословицу "сам погибай — товарища выручай", то уже знал, что она означает.

© РИА Новости / Валентин Черединцев
© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин

Гагарину рано пришлось узнать, что такое война и лишения. Он хотел скорее овладеть ремеслом и помогать родителям, поэтому после шестого класса поступил в ремесленное училище в Люберцах и параллельно ходил в вечернюю школу, а затем продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме. Именно в Саратове, признавался Гагарин, у него проявилась "болезнь", которой нет названия, — неудержимая тяга к небу и полетам.

Юрий Гагарин в Сочи
3 из 17

Гагарину рано пришлось узнать, что такое война и лишения. Он хотел скорее овладеть ремеслом и помогать родителям, поэтому после шестого класса поступил в ремесленное училище в Люберцах и параллельно ходил в вечернюю школу, а затем продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме. Именно в Саратове, признавался Гагарин, у него проявилась "болезнь", которой нет названия, — неудержимая тяга к небу и полетам.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Отступить, отказаться от мечты о небе Гагарин уже не мог и подал заявление в Оренбургское авиационное училище.

Юрий Гагарин - учащийся Саратовского индустриального техникума, с друзьями
4 из 17

Отступить, отказаться от мечты о небе Гагарин уже не мог и подал заявление в Оренбургское авиационное училище.

© РИА Новости
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© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин

Со своей будущей женой Валентиной Юрий познакомился, будучи курсантом. И оставил о себе не лучшее первое впечатление — "голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши". После танцев вместо прощания он сказал ей: "До следующего воскресенья! Пойдем на лыжах..." "Почему я должна с этим лысым идти на лыжах? — подумала она. — Ишь какой уверенный!"

Юрий Гагарин с супругой в Сочи
5 из 17

Со своей будущей женой Валентиной Юрий познакомился, будучи курсантом. И оставил о себе не лучшее первое впечатление — "голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши". После танцев вместо прощания он сказал ей: "До следующего воскресенья! Пойдем на лыжах..." "Почему я должна с этим лысым идти на лыжах? — подумала она. — Ишь какой уверенный!"

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Молодые поженились сразу же после окончания Гагариным авиационного училища. Вскоре Юрий отправился служить в Заполярье, в одну из авиационных частей Северного флота.

Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин в салоне автомобиля
6 из 17

Молодые поженились сразу же после окончания Гагариным авиационного училища. Вскоре Юрий отправился служить в Заполярье, в одну из авиационных частей Северного флота.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© Фото : МАММ/МДФ Яков Рюмкин

Через год к Гагарину присоединилась и его молодая супруга, получившая диплом фельдшера.

Летчик-космонавт Юрий Гагарин дома с женой Валентиной
7 из 17

Через год к Гагарину присоединилась и его молодая супруга, получившая диплом фельдшера.

© Фото : МАММ/МДФ Яков Рюмкин
© РИА Новости / Игорь Снегирев

Летчик должен быть в хорошей форме, но Гагарин занимался спортом не только поэтому. Физическую активность он любил с детства. Занимался гимнастикой, бегал кроссы, был заядлым хоккейным болельщиком, увлекался водными лыжами и, несмотря на невысокий рост, прекрасно играл в баскетбол.

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин на отдыхе в Крыму. Юрий Гагарин на волейбольной площадке поселка Форос
8 из 17

Летчик должен быть в хорошей форме, но Гагарин занимался спортом не только поэтому. Физическую активность он любил с детства. Занимался гимнастикой, бегал кроссы, был заядлым хоккейным болельщиком, увлекался водными лыжами и, несмотря на невысокий рост, прекрасно играл в баскетбол.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
© РИА Новости

Хорошая координация движений, умение трезво оценивать ситуацию и способность просчитывать действия наперед — все это очень пригодилось Гагарину, когда из летчиков-истребителей набирали отряд будущих космонавтов.

Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин катается на водных лыжах во время отдыха в Крыму
9 из 17

Хорошая координация движений, умение трезво оценивать ситуацию и способность просчитывать действия наперед — все это очень пригодилось Гагарину, когда из летчиков-истребителей набирали отряд будущих космонавтов.

© РИА Новости
© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин

С Гагариным попали в яблочко, здесь сошлось все: физическая форма, профессионализм и медийный облик. Неподражаемая улыбка космонавта стала одним из самых узнаваемых брендов ХХ века.

Юрий Гагарин в Сочи
10 из 17

С Гагариным попали в яблочко, здесь сошлось все: физическая форма, профессионализм и медийный облик. Неподражаемая улыбка космонавта стала одним из самых узнаваемых брендов ХХ века.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Игорь Снегирев

Но пока Юрий еще не знает, что ему предстоит, и ведет обычную жизнь, ходит на любимую рыбалку. По воспоминаниям друзей, Гагарин "классно коптил рыбу".

Летчик-космонавт Юрий Гагарин с товарищами на рыбалке на реке Угре в окрестностях Гжатска
11 из 17

Но пока Юрий еще не знает, что ему предстоит, и ведет обычную жизнь, ходит на любимую рыбалку. По воспоминаниям друзей, Гагарин "классно коптил рыбу".

© РИА Новости / Игорь Снегирев
© РИА Новости / Александр Моклецов

Увлекался Гагарин и киносъемкой.

Летчик-космонавт Юрий Гагарин c кинокамерой в зимнем лесу
12 из 17

Увлекался Гагарин и киносъемкой.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© Фото : МАММ/МДФ Всеволод Тарасевич

Обожал бильярд и хорошо в него играл.

Юрий Гагарин играет в бильярд
13 из 17

Обожал бильярд и хорошо в него играл.

© Фото : МАММ/МДФ Всеволод Тарасевич
© РИА Новости / Александр Моклецов

Особое место в жизни Гагарина занимала семья, все свободное время космонавт стремился проводить с дочками Леной и Галей.

Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин с дочерьми Леной и Галей у себя дома
14 из 17

Особое место в жизни Гагарина занимала семья, все свободное время космонавт стремился проводить с дочками Леной и Галей.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин

Юрий Гагарин с товарищем.

Юрий Гагарин с товарищем
15 из 17

Юрий Гагарин с товарищем.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Исаак Тункель

Полет в космос сделал 27-летнего Гагарина одним из самых знаменитых людей в истории. Новость о том, что человек впервые преодолел земное притяжение, вызвала огромный ажиотаж в мире. Гагарина приглашали в разные города и страны, все мечтали увидеть его, почувствовать сопричастность к великому событию.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин на встрече с пионерами во Всесоюзном пионерском лагере Артек. Принятие героя-космонавта в почетные пионеры Артека
16 из 17

Полет в космос сделал 27-летнего Гагарина одним из самых знаменитых людей в истории. Новость о том, что человек впервые преодолел земное притяжение, вызвала огромный ажиотаж в мире. Гагарина приглашали в разные города и страны, все мечтали увидеть его, почувствовать сопричастность к великому событию.

© РИА Новости / Исаак Тункель
© РИА Новости / Игорь Снегирев

И хотя после 12 апреля 1961 года жизнь космонавта сильно изменилась, он оставался обыкновенным человеком, со всеми своими привязанностями и даже слабостями.

На фото: Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).
17 из 17

И хотя после 12 апреля 1961 года жизнь космонавта сильно изменилась, он оставался обыкновенным человеком, со всеми своими привязанностями и даже слабостями.

На фото: Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).

© РИА Новости / Игорь Снегирев
1 из 17

"Да, вы сумели рассчитать свой космический корабль и орбиту, но как вы рассчитали человека? Красив, умен, мил, обаятелен, образован. Спортсмен, летчик, храбрец. Княжеская фамилия и классическая красная биография. Открытое лицо и неповторимая улыбка", — удивлялся на одной из пресс-конференций, посвященных полету Гагарина в космос, американский журналист.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
2 из 17

Юрий Гагарин вспоминал, как однажды, возвращаясь из школы, они с друзьями увидели в небе два самолета, один из которых был подбит. Летчику удалось посадить аварийную машину, но на земле она переломилась. Второй пилот не бросил друга в беде, приземлился рядом... Когда через много лет летчик-испытатель слышал от инструкторов и командиров пословицу "сам погибай — товарища выручай", то уже знал, что она означает.

© РИА Новости / Валентин Черединцев
3 из 17

Гагарину рано пришлось узнать, что такое война и лишения. Он хотел скорее овладеть ремеслом и помогать родителям, поэтому после шестого класса поступил в ремесленное училище в Люберцах и параллельно ходил в вечернюю школу, а затем продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме. Именно в Саратове, признавался Гагарин, у него проявилась "болезнь", которой нет названия, — неудержимая тяга к небу и полетам.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
4 из 17

Отступить, отказаться от мечты о небе Гагарин уже не мог и подал заявление в Оренбургское авиационное училище.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 17

Со своей будущей женой Валентиной Юрий познакомился, будучи курсантом. И оставил о себе не лучшее первое впечатление — "голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши". После танцев вместо прощания он сказал ей: "До следующего воскресенья! Пойдем на лыжах..." "Почему я должна с этим лысым идти на лыжах? — подумала она. — Ишь какой уверенный!"

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
6 из 17

Молодые поженились сразу же после окончания Гагариным авиационного училища. Вскоре Юрий отправился служить в Заполярье, в одну из авиационных частей Северного флота.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
7 из 17

Через год к Гагарину присоединилась и его молодая супруга, получившая диплом фельдшера.

© Фото : МАММ/МДФ Яков Рюмкин
8 из 17

Летчик должен быть в хорошей форме, но Гагарин занимался спортом не только поэтому. Физическую активность он любил с детства. Занимался гимнастикой, бегал кроссы, был заядлым хоккейным болельщиком, увлекался водными лыжами и, несмотря на невысокий рост, прекрасно играл в баскетбол.

© РИА Новости / Игорь Снегирев
9 из 17

Хорошая координация движений, умение трезво оценивать ситуацию и способность просчитывать действия наперед — все это очень пригодилось Гагарину, когда из летчиков-истребителей набирали отряд будущих космонавтов.

© РИА Новости
10 из 17

С Гагариным попали в яблочко, здесь сошлось все: физическая форма, профессионализм и медийный облик. Неподражаемая улыбка космонавта стала одним из самых узнаваемых брендов ХХ века.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
11 из 17

Но пока Юрий еще не знает, что ему предстоит, и ведет обычную жизнь, ходит на любимую рыбалку. По воспоминаниям друзей, Гагарин "классно коптил рыбу".

© РИА Новости / Игорь Снегирев
12 из 17

Увлекался Гагарин и киносъемкой.

© РИА Новости / Александр Моклецов
13 из 17

Обожал бильярд и хорошо в него играл.

© Фото : МАММ/МДФ Всеволод Тарасевич
14 из 17

Особое место в жизни Гагарина занимала семья, все свободное время космонавт стремился проводить с дочками Леной и Галей.

© РИА Новости / Александр Моклецов
15 из 17

Юрий Гагарин с товарищем.

© Фото : МАММ/МДФ Юрий Абрамочкин
16 из 17

Полет в космос сделал 27-летнего Гагарина одним из самых знаменитых людей в истории. Новость о том, что человек впервые преодолел земное притяжение, вызвала огромный ажиотаж в мире. Гагарина приглашали в разные города и страны, все мечтали увидеть его, почувствовать сопричастность к великому событию.

© РИА Новости / Исаак Тункель
17 из 17

И хотя после 12 апреля 1961 года жизнь космонавта сильно изменилась, он оставался обыкновенным человеком, со всеми своими привязанностями и даже слабостями.

На фото: Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).

© РИА Новости / Игорь Снегирев
 
РоссияМария ЗахароваКосмос - РИА НаукаВладимир ЗеленскийЮрий Гагарин (космонавт)СССРУкраинаОбщество
 
 
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