https://ria.ru/20210412/yuteyr-1727851815.html

"ЮТэйр" возобновила рейсы в Минск

"ЮТэйр" возобновила рейсы в Минск

Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) в весенне-летнем расписании возобновляет рейсы Москва - Минск, сообщает перевозчик. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T10:44

2021-04-12T10:44

2021-04-12T10:44

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

россия

олег семенов

ютэйр

минск

белоруссия

экономика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) в весенне-летнем расписании возобновляет рейсы Москва - Минск, сообщает перевозчик."В весенне-летнем расписании Utair возобновил полеты по маршруту Москва — Минск. Авиакомпания выполняет рейсы в столицу Беларуси по средам", - говорится в сообщении.Стоимость билетов составит от 2609 рублей, добавляет компания."Utair много лет летает в Минск, это направление востребовано у пассажиров. Как только были разрешены полеты в Беларусь, мы получили все необходимые разрешения и возобновили рейсы. Ждем открытия международного авиасообщения и с другими странами", - также приводятся в сообщении слова президента авиакомпании Олега Семенова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/aviabilet-1604262192.html

россия

минск

белоруссия

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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, олег семенов, ютэйр, минск, белоруссия, экономика