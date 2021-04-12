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"ЮТэйр" возобновила рейсы в Минск
"ЮТэйр" возобновила рейсы в Минск
Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) в весенне-летнем расписании возобновляет рейсы Москва - Минск, сообщает перевозчик. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T10:44
2021-04-12T10:44
2021-04-12T10:44
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
олег семенов
ютэйр
минск
белоруссия
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) в весенне-летнем расписании возобновляет рейсы Москва - Минск, сообщает перевозчик."В весенне-летнем расписании Utair возобновил полеты по маршруту Москва — Минск. Авиакомпания выполняет рейсы в столицу Беларуси по средам", - говорится в сообщении.Стоимость билетов составит от 2609 рублей, добавляет компания."Utair много лет летает в Минск, это направление востребовано у пассажиров. Как только были разрешены полеты в Беларусь, мы получили все необходимые разрешения и возобновили рейсы. Ждем открытия международного авиасообщения и с другими странами", - также приводятся в сообщении слова президента авиакомпании Олега Семенова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/aviabilet-1604262192.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, олег семенов, ютэйр, минск, белоруссия, экономика