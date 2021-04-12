https://ria.ru/20210412/xiaomi-1727862310.html
В новом смартфоне Xiaomi обнаружена массовая проблема
В новом смартфоне Xiaomi обнаружена массовая проблема
У нового поколения смартфона Redmi Note обнаружена проблемы с экраном. О скандале вокруг качества смартфона сообщает Gizmochina. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:19
2021-04-12T11:19
2021-04-12T11:19
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. У нового поколения смартфона Redmi Note обнаружена проблемы с экраном. О скандале вокруг качества смартфона сообщает Gizmochina.Пользователи смартфонов Redmi Note 10 заметили, что дисплей их устройств переставал отзываться на касания. У кого-то смартфон начал мерцать, особенно это было заметно в темном режиме.Жалобы на странную работу смартфона пока исходят преимущественно из Индии, в которой серия Redmi Note 10 появилась раньше остального мира. Официальные представители китайского бренда в этой стране подтвердили, что есть единичные случаи проблем с экраном, но это не "железный" брак. Возможно, работа дисплея исправят в одном из обновлений прошивки.Xiaomi Redmi Note 10 впервые в серии получил AMOLED экран. В России предлагаются две модели: Redmi Note 10 (4/64 ГБ) за 17 990 рублей и Redmi Note 10 Pro (8/128 ГБ) 28 990 рублей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
android, xiaomi inc, гаджеты, технологии
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости.
У нового поколения смартфона Redmi Note обнаружена проблемы с экраном. О скандале вокруг качества смартфона сообщает
Gizmochina.
Пользователи смартфонов Redmi Note 10 заметили, что дисплей их устройств переставал отзываться на касания. У кого-то смартфон начал мерцать, особенно это было заметно в темном режиме.
Жалобы на странную работу смартфона пока исходят преимущественно из Индии, в которой серия Redmi Note 10 появилась раньше остального мира. Официальные представители китайского бренда в этой стране подтвердили, что есть единичные случаи проблем с экраном, но это не "железный" брак. Возможно, работа дисплея исправят в одном из обновлений прошивки.
Xiaomi Redmi Note 10 впервые в серии получил AMOLED экран. В России
предлагаются две модели: Redmi Note 10 (4/64 ГБ) за 17 990 рублей и Redmi Note 10 Pro (8/128 ГБ) 28 990 рублей.