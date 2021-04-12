https://ria.ru/20210412/wildberries-1727899362.html
Wildberries открыл продажи в США
Wildberries открыл продажи в США
Крупнейший российский интернет-ретейлер Wildberries начал продажи в США, сообщила компания. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:17
2021-04-12T14:17
2021-04-12T14:17
россия
wildberries
сша
экономика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Крупнейший российский интернет-ретейлер Wildberries начал продажи в США, сообщила компания."Wildberries... сообщает о старте продаж на рынке США. Америка стала 14 по счету страной присутствия компании", - говорится в сообщении.Доставка заказов, как отмечает компания, будет осуществляться с помощью логистических партнеров, при этом все товары покупатели Wildberries из США могут получить с помощью курьерской доставки на дом или в офис. Оформить заказ покупатели могут в отдельном интернет-магазине или с помощью мобильного приложения, которые работают на английском и русском языках."Мы рады объявить о старте продаж на крупнейшем мировом e-commerce рынке и готовы предложить своим будущим покупателям широкий ассортимент товаров от различных производителей - как уникальной продукции от частных предпринимателей, так и известных мировых брендов", - приводятся слова директора по развитию Wildberries Вячеслава Иващенко.В 2021 году Wildberries также запустил продажи в Германии, Франции, Италии и Испании. По итогам 2020 года продажи компании за пределами России, по ее оценке, увеличились в 1,95 раза - до 23,7 миллиарда рублей, при этом наиболее востребованными у зарубежных покупателей стали одежда, косметика, книги и обувь.Крупнейший российский интернет-ретейлер Wildberries был основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самого онлайн-магазина, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей.
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россия, wildberries, сша, экономика
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Крупнейший российский интернет-ретейлер Wildberries
начал продажи в США
, сообщила компания.
"Wildberries... сообщает о старте продаж на рынке США. Америка стала 14 по счету страной присутствия компании", - говорится в сообщении.
Доставка заказов, как отмечает компания, будет осуществляться с помощью логистических партнеров, при этом все товары покупатели Wildberries из США могут получить с помощью курьерской доставки на дом или в офис. Оформить заказ покупатели могут в отдельном интернет-магазине или с помощью мобильного приложения, которые работают на английском и русском языках.
"Мы рады объявить о старте продаж на крупнейшем мировом e-commerce рынке и готовы предложить своим будущим покупателям широкий ассортимент товаров от различных производителей - как уникальной продукции от частных предпринимателей, так и известных мировых брендов", - приводятся слова директора по развитию Wildberries Вячеслава Иващенко.
В 2021 году Wildberries также запустил продажи в Германии
, Франции
, Италии
и Испании
. По итогам 2020 года продажи компании за пределами России
, по ее оценке, увеличились в 1,95 раза - до 23,7 миллиарда рублей, при этом наиболее востребованными у зарубежных покупателей стали одежда, косметика, книги и обувь.
Крупнейший российский интернет-ретейлер Wildberries был основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самого онлайн-магазина, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей.