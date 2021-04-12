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В Иране считают инцидент на ядерном объекте в Натанзе следствием взрыва

В Иране считают инцидент на ядерном объекте в Натанзе следствием взрыва

Происшествие на ядерном объекте в Натанзе стало следствием взрыва, в результате которого никто не пострадал, сообщил официальный представитель Организации... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T16:01

2021-04-12T16:01

2021-04-12T17:12

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Происшествие на ядерном объекте в Натанзе стало следствием взрыва, в результате которого никто не пострадал, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди."Взрыв не был сильным, чтобы все разрушить, немного обрушился подвесной потолок в одной из операторских. К счастью, никто не пострадал, восстановить поврежденные участки можно уже в скором времени", - сообщил агентству Tasnim чиновник.В воскресенье иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.В понедельник Салехи сообщил, что диверсия на объекте в Натанзе не привела к прекращению процесса обогащения урана на объекте.Министерство иностранных дел России после инцидента выразило беспокойство тем, как ситуация с происшествием отразится на многосторонних усилиях по восстановлению полнокровного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. В то же время в Москве надеются, что взрыв не подорвет ход переговоров и указывают, что иранские специалисты смогли справиться с последствиями инцидента.

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россия, бехруз камальванди, мохаммад джавад зариф, мид ирана, али акбар салехи, москва, израиль, в мире, иран