Собянин открыл выставку "Первый" в Музее космонавтики
"Да, вы сумели рассчитать свой космический корабль и орбиту, но как вы рассчитали человека? Красив, умен, мил, обаятелен, образован. Спортсмен, летчик, храбрец. Княжеская фамилия и классическая красная биография. Открытое лицо и неповторимая улыбка", — удивлялся на одной из пресс-конференций, посвященных полету Гагарина в космос, американский журналист.
"Да, вы сумели рассчитать свой космический корабль и орбиту, но как вы рассчитали человека? Красив, умен, мил, обаятелен, образован. Спортсмен, летчик, храбрец. Княжеская фамилия и классическая красная биография. Открытое лицо и неповторимая улыбка", — удивлялся на одной из пресс-конференций, посвященных полету Гагарина в космос, американский журналист.
Юрий Гагарин вспоминал, как однажды, возвращаясь из школы, они с друзьями увидели в небе два самолета, один из которых был подбит. Летчику удалось посадить аварийную машину, но на земле она переломилась. Второй пилот не бросил друга в беде, приземлился рядом... Когда через много лет летчик-испытатель слышал от инструкторов и командиров пословицу "сам погибай — товарища выручай", то уже знал, что она означает.
Юрий Гагарин вспоминал, как однажды, возвращаясь из школы, они с друзьями увидели в небе два самолета, один из которых был подбит. Летчику удалось посадить аварийную машину, но на земле она переломилась. Второй пилот не бросил друга в беде, приземлился рядом... Когда через много лет летчик-испытатель слышал от инструкторов и командиров пословицу "сам погибай — товарища выручай", то уже знал, что она означает.
Гагарину рано пришлось узнать, что такое война и лишения. Он хотел скорее овладеть ремеслом и помогать родителям, поэтому после шестого класса поступил в ремесленное училище в Люберцах и параллельно ходил в вечернюю школу, а затем продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме. Именно в Саратове, признавался Гагарин, у него проявилась "болезнь", которой нет названия, — неудержимая тяга к небу и полетам.
Гагарину рано пришлось узнать, что такое война и лишения. Он хотел скорее овладеть ремеслом и помогать родителям, поэтому после шестого класса поступил в ремесленное училище в Люберцах и параллельно ходил в вечернюю школу, а затем продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме. Именно в Саратове, признавался Гагарин, у него проявилась "болезнь", которой нет названия, — неудержимая тяга к небу и полетам.
Отступить, отказаться от мечты о небе Гагарин уже не мог и подал заявление в Оренбургское авиационное училище.
Отступить, отказаться от мечты о небе Гагарин уже не мог и подал заявление в Оренбургское авиационное училище.
Со своей будущей женой Валентиной Юрий познакомился, будучи курсантом. И оставил о себе не лучшее первое впечатление — "голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши". После танцев вместо прощания он сказал ей: "До следующего воскресенья! Пойдем на лыжах..." "Почему я должна с этим лысым идти на лыжах? — подумала она. — Ишь какой уверенный!"
Со своей будущей женой Валентиной Юрий познакомился, будучи курсантом. И оставил о себе не лучшее первое впечатление — "голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши". После танцев вместо прощания он сказал ей: "До следующего воскресенья! Пойдем на лыжах..." "Почему я должна с этим лысым идти на лыжах? — подумала она. — Ишь какой уверенный!"
Молодые поженились сразу же после окончания Гагариным авиационного училища. Вскоре Юрий отправился служить в Заполярье, в одну из авиационных частей Северного флота.
Молодые поженились сразу же после окончания Гагариным авиационного училища. Вскоре Юрий отправился служить в Заполярье, в одну из авиационных частей Северного флота.
Через год к Гагарину присоединилась и его молодая супруга, получившая диплом фельдшера.
Через год к Гагарину присоединилась и его молодая супруга, получившая диплом фельдшера.
Летчик должен быть в хорошей форме, но Гагарин занимался спортом не только поэтому. Физическую активность он любил с детства. Занимался гимнастикой, бегал кроссы, был заядлым хоккейным болельщиком, увлекался водными лыжами и, несмотря на невысокий рост, прекрасно играл в баскетбол.
Летчик должен быть в хорошей форме, но Гагарин занимался спортом не только поэтому. Физическую активность он любил с детства. Занимался гимнастикой, бегал кроссы, был заядлым хоккейным болельщиком, увлекался водными лыжами и, несмотря на невысокий рост, прекрасно играл в баскетбол.
Хорошая координация движений, умение трезво оценивать ситуацию и способность просчитывать действия наперед — все это очень пригодилось Гагарину, когда из летчиков-истребителей набирали отряд будущих космонавтов.
Хорошая координация движений, умение трезво оценивать ситуацию и способность просчитывать действия наперед — все это очень пригодилось Гагарину, когда из летчиков-истребителей набирали отряд будущих космонавтов.
С Гагариным попали в яблочко, здесь сошлось все: физическая форма, профессионализм и медийный облик. Неподражаемая улыбка космонавта стала одним из самых узнаваемых брендов ХХ века.
С Гагариным попали в яблочко, здесь сошлось все: физическая форма, профессионализм и медийный облик. Неподражаемая улыбка космонавта стала одним из самых узнаваемых брендов ХХ века.
Но пока Юрий еще не знает, что ему предстоит, и ведет обычную жизнь, ходит на любимую рыбалку. По воспоминаниям друзей, Гагарин "классно коптил рыбу".
Но пока Юрий еще не знает, что ему предстоит, и ведет обычную жизнь, ходит на любимую рыбалку. По воспоминаниям друзей, Гагарин "классно коптил рыбу".
Особое место в жизни Гагарина занимала семья, все свободное время космонавт стремился проводить с дочками Леной и Галей.
Особое место в жизни Гагарина занимала семья, все свободное время космонавт стремился проводить с дочками Леной и Галей.
Полет в космос сделал 27-летнего Гагарина одним из самых знаменитых людей в истории. Новость о том, что человек впервые преодолел земное притяжение, вызвала огромный ажиотаж в мире. Гагарина приглашали в разные города и страны, все мечтали увидеть его, почувствовать сопричастность к великому событию.
Полет в космос сделал 27-летнего Гагарина одним из самых знаменитых людей в истории. Новость о том, что человек впервые преодолел земное притяжение, вызвала огромный ажиотаж в мире. Гагарина приглашали в разные города и страны, все мечтали увидеть его, почувствовать сопричастность к великому событию.
И хотя после 12 апреля 1961 года жизнь космонавта сильно изменилась, он оставался обыкновенным человеком, со всеми своими привязанностями и даже слабостями.
На фото: Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).
И хотя после 12 апреля 1961 года жизнь космонавта сильно изменилась, он оставался обыкновенным человеком, со всеми своими привязанностями и даже слабостями.
На фото: Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).
"Да, вы сумели рассчитать свой космический корабль и орбиту, но как вы рассчитали человека? Красив, умен, мил, обаятелен, образован. Спортсмен, летчик, храбрец. Княжеская фамилия и классическая красная биография. Открытое лицо и неповторимая улыбка", — удивлялся на одной из пресс-конференций, посвященных полету Гагарина в космос, американский журналист.
Юрий Гагарин вспоминал, как однажды, возвращаясь из школы, они с друзьями увидели в небе два самолета, один из которых был подбит. Летчику удалось посадить аварийную машину, но на земле она переломилась. Второй пилот не бросил друга в беде, приземлился рядом... Когда через много лет летчик-испытатель слышал от инструкторов и командиров пословицу "сам погибай — товарища выручай", то уже знал, что она означает.
Гагарину рано пришлось узнать, что такое война и лишения. Он хотел скорее овладеть ремеслом и помогать родителям, поэтому после шестого класса поступил в ремесленное училище в Люберцах и параллельно ходил в вечернюю школу, а затем продолжил учебу в Саратовском индустриальном техникуме. Именно в Саратове, признавался Гагарин, у него проявилась "болезнь", которой нет названия, — неудержимая тяга к небу и полетам.
Отступить, отказаться от мечты о небе Гагарин уже не мог и подал заявление в Оренбургское авиационное училище.
Со своей будущей женой Валентиной Юрий познакомился, будучи курсантом. И оставил о себе не лучшее первое впечатление — "голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши". После танцев вместо прощания он сказал ей: "До следующего воскресенья! Пойдем на лыжах..." "Почему я должна с этим лысым идти на лыжах? — подумала она. — Ишь какой уверенный!"
Молодые поженились сразу же после окончания Гагариным авиационного училища. Вскоре Юрий отправился служить в Заполярье, в одну из авиационных частей Северного флота.
Через год к Гагарину присоединилась и его молодая супруга, получившая диплом фельдшера.
Летчик должен быть в хорошей форме, но Гагарин занимался спортом не только поэтому. Физическую активность он любил с детства. Занимался гимнастикой, бегал кроссы, был заядлым хоккейным болельщиком, увлекался водными лыжами и, несмотря на невысокий рост, прекрасно играл в баскетбол.
Хорошая координация движений, умение трезво оценивать ситуацию и способность просчитывать действия наперед — все это очень пригодилось Гагарину, когда из летчиков-истребителей набирали отряд будущих космонавтов.
С Гагариным попали в яблочко, здесь сошлось все: физическая форма, профессионализм и медийный облик. Неподражаемая улыбка космонавта стала одним из самых узнаваемых брендов ХХ века.
Но пока Юрий еще не знает, что ему предстоит, и ведет обычную жизнь, ходит на любимую рыбалку. По воспоминаниям друзей, Гагарин "классно коптил рыбу".
Особое место в жизни Гагарина занимала семья, все свободное время космонавт стремился проводить с дочками Леной и Галей.
Полет в космос сделал 27-летнего Гагарина одним из самых знаменитых людей в истории. Новость о том, что человек впервые преодолел земное притяжение, вызвала огромный ажиотаж в мире. Гагарина приглашали в разные города и страны, все мечтали увидеть его, почувствовать сопричастность к великому событию.
И хотя после 12 апреля 1961 года жизнь космонавта сильно изменилась, он оставался обыкновенным человеком, со всеми своими привязанностями и даже слабостями.
На фото: Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).