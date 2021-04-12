Собянин открыл выставку "Первый" в Музее космонавтики

И хотя после 12 апреля 1961 года жизнь космонавта сильно изменилась, он оставался обыкновенным человеком, со всеми своими привязанностями и даже слабостями.

На фото: Юрий Гагарин с мамой Анной Тимофеевной и отцом Алексеем Ивановичем на родине в Гжатске (ныне Гагарин).