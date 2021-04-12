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Песков не подтвердил сообщения о дополнительных выходных в мае
Песков не подтвердил сообщения о дополнительных выходных в мае
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:48
2021-04-12T14:19
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.По словам представителя Кремля, опровергнуть эти сообщения он тоже не может, однако Путин собирается работать в эти даты.Песков отметил, что эпидемиологическая обстановка достаточно гибкая, штаб и правительство принимают соответствующие решения.
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дмитрий песков, общество

Песков не подтвердил сообщения о дополнительных выходных в мае

11:48 12.04.2021 (обновлено: 14:19 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДети катаются на карусели на Кремлевской набережной в Казани
Дети катаются на карусели на Кремлевской набережной в Казани - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.
По словам представителя Кремля, опровергнуть эти сообщения он тоже не может, однако Путин собирается работать в эти даты.

"Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока не известно о том, чтобы это готовилось", — заявил он журналистам.

Песков отметил, что эпидемиологическая обстановка достаточно гибкая, штаб и правительство принимают соответствующие решения.
Люди на Марсовом поле в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Как отдыхаем на майские праздники 2021 - календарь официальных выходных
 
Дмитрий ПесковОбщество
 
 
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