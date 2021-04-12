https://ria.ru/20210412/vykhodnye-1727870449.html
Песков не подтвердил сообщения о дополнительных выходных в мае
Песков не подтвердил сообщения о дополнительных выходных в мае
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:48
2021-04-12T11:48
2021-04-12T14:19
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.По словам представителя Кремля, опровергнуть эти сообщения он тоже не может, однако Путин собирается работать в эти даты.Песков отметил, что эпидемиологическая обстановка достаточно гибкая, штаб и правительство принимают соответствующие решения.
https://ria.ru/20210317/prazdniki-1601689309.html
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дмитрий песков, общество