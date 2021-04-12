https://ria.ru/20210412/vrach-1727834276.html

Врач рассказала, когда пожилым людям необходимо обратиться к гериатру

Врач рассказала, когда пожилым людям необходимо обратиться к гериатру

Снижение физической активности, быстрая утомляемость, истощение, медленная ходьба, слабое рукопожатие, непреднамеренное снижение веса являются основными... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T08:42

2021-04-12T08:42

2021-04-12T08:42

надежда рунихина

общество

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Снижение физической активности, быстрая утомляемость, истощение, медленная ходьба, слабое рукопожатие, непреднамеренное снижение веса являются основными признаками, при которых пожилому человеку необходимо обратиться к гериатру, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина."Основными маркерами гериатрических синдромов является проявление физической активности, основные признаки - это снижение физической активности, быстрая утомляемость, истощение, медленная ходьба, слабое рукопожатие, непреднамеренное снижение веса. Это основные признаки, которые формируют статус пациента ослабленного, или с синдромом старческой астении", - рассказала Рунихина.По ее словам, при общении с людьми пожилого и старческого возраста им задают семь вопросов для выявления основных гериатрических проблем. Первый вопрос о весе, похудел ли человек в течение последнего времени. Второй вопрос о том, есть ли значительное снижение зрения и слуха, которое нарушает повседневные занятия.Врач отметила, что также есть вопросы, посвященные настроению, а также тому, нарушена ли память у пациента. Кроме того, присутствует вопрос о недержании мочи. Последний вопрос касается мобильности пациента."Если пациент отвечает от пяти до семи вопросов положительно, эти пациенты точно должны пойти на консультацию к врачу гериатру. Если три-четыре ответа положительных, надо обратить внимание, как человек двигается, слабое ли рукопожатие, нарушена ли память, в таком случае мы направляем к гериатру. Если один-два положительных ответов, то лечащий врач направит к узкому специалисту по конкретной проблеме", - уточнила собеседница агентства.По словам Рунихиной, к ослабленному пациенту должен применяться комплексный подход, а он реализуется только врачами-гериатрами. По результатам комплексной гериатрической оценки составляется индивидуальный долгосрочный план ведения пациента, который содержит рекомендации по питанию, физической активности, лекарственной терапии, а также при необходимости - по уходу.

https://ria.ru/20210410/pitanie-1727646942.html

https://ria.ru/20190823/1557820342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда рунихина, общество