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Врач рассказала, когда пожилым людям необходимо обратиться к гериатру
Врач рассказала, когда пожилым людям необходимо обратиться к гериатру
Снижение физической активности, быстрая утомляемость, истощение, медленная ходьба, слабое рукопожатие, непреднамеренное снижение веса являются основными... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T08:42
2021-04-12T08:42
надежда рунихина
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Снижение физической активности, быстрая утомляемость, истощение, медленная ходьба, слабое рукопожатие, непреднамеренное снижение веса являются основными признаками, при которых пожилому человеку необходимо обратиться к гериатру, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина."Основными маркерами гериатрических синдромов является проявление физической активности, основные признаки - это снижение физической активности, быстрая утомляемость, истощение, медленная ходьба, слабое рукопожатие, непреднамеренное снижение веса. Это основные признаки, которые формируют статус пациента ослабленного, или с синдромом старческой астении", - рассказала Рунихина.По ее словам, при общении с людьми пожилого и старческого возраста им задают семь вопросов для выявления основных гериатрических проблем. Первый вопрос о весе, похудел ли человек в течение последнего времени. Второй вопрос о том, есть ли значительное снижение зрения и слуха, которое нарушает повседневные занятия.Врач отметила, что также есть вопросы, посвященные настроению, а также тому, нарушена ли память у пациента. Кроме того, присутствует вопрос о недержании мочи. Последний вопрос касается мобильности пациента."Если пациент отвечает от пяти до семи вопросов положительно, эти пациенты точно должны пойти на консультацию к врачу гериатру. Если три-четыре ответа положительных, надо обратить внимание, как человек двигается, слабое ли рукопожатие, нарушена ли память, в таком случае мы направляем к гериатру. Если один-два положительных ответов, то лечащий врач направит к узкому специалисту по конкретной проблеме", - уточнила собеседница агентства.По словам Рунихиной, к ослабленному пациенту должен применяться комплексный подход, а он реализуется только врачами-гериатрами. По результатам комплексной гериатрической оценки составляется индивидуальный долгосрочный план ведения пациента, который содержит рекомендации по питанию, физической активности, лекарственной терапии, а также при необходимости - по уходу.
https://ria.ru/20210410/pitanie-1727646942.html
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надежда рунихина, общество

Врач рассказала, когда пожилым людям необходимо обратиться к гериатру

08:42 12.04.2021
 
© Depositphotos / minervastockВрач смотрит результаты рентгенографии
Врач смотрит результаты рентгенографии - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Depositphotos / minervastock
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Снижение физической активности, быстрая утомляемость, истощение, медленная ходьба, слабое рукопожатие, непреднамеренное снижение веса являются основными признаками, при которых пожилому человеку необходимо обратиться к гериатру, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
"Основными маркерами гериатрических синдромов является проявление физической активности, основные признаки - это снижение физической активности, быстрая утомляемость, истощение, медленная ходьба, слабое рукопожатие, непреднамеренное снижение веса. Это основные признаки, которые формируют статус пациента ослабленного, или с синдромом старческой астении", - рассказала Рунихина.
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По ее словам, при общении с людьми пожилого и старческого возраста им задают семь вопросов для выявления основных гериатрических проблем. Первый вопрос о весе, похудел ли человек в течение последнего времени. Второй вопрос о том, есть ли значительное снижение зрения и слуха, которое нарушает повседневные занятия.
"Следующий вопрос относится к травмам и падениям. Некоторые из пациентов начинают падать, нарушается походка, могут быть головокружения, это протекает также на фоне остеопороза, поэтому очень высокий риск переломов. Семь-восемь процентов всех падений заканчиваются тяжелыми травмами - черепно-мозговая травма, перелом шейки бедра, после такого падения человек становится полностью зависимым. И если человек падает регулярно, то быстро снижается физическая активность, человек боится ходить, выходить на улицу и, таким образом, начинает стареть очень быстро", - рассказала Рунихина.
Врач отметила, что также есть вопросы, посвященные настроению, а также тому, нарушена ли память у пациента. Кроме того, присутствует вопрос о недержании мочи. Последний вопрос касается мобильности пациента.
"Если пациент отвечает от пяти до семи вопросов положительно, эти пациенты точно должны пойти на консультацию к врачу гериатру. Если три-четыре ответа положительных, надо обратить внимание, как человек двигается, слабое ли рукопожатие, нарушена ли память, в таком случае мы направляем к гериатру. Если один-два положительных ответов, то лечащий врач направит к узкому специалисту по конкретной проблеме", - уточнила собеседница агентства.
По словам Рунихиной, к ослабленному пациенту должен применяться комплексный подход, а он реализуется только врачами-гериатрами. По результатам комплексной гериатрической оценки составляется индивидуальный долгосрочный план ведения пациента, который содержит рекомендации по питанию, физической активности, лекарственной терапии, а также при необходимости - по уходу.
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