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Наука
https://ria.ru/20210412/volki-1727958868.html
Ученые определили, что помогло волкам пережить ледниковый период
Ученые определили, что помогло волкам пережить ледниковый период
Американские и канадские палеонтологи установили, что серые волки смогли благополучно пережить последний ледниковый период, так как изменили свое пищевое... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:41
2021-04-12T18:41
наука
палеонтология
волки
биология
земля - риа наука
канада
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Американские и канадские палеонтологи установили, что серые волки смогли благополучно пережить последний ледниковый период, так как изменили свое пищевое поведение, приспособившись к новым условиям. Результаты исследования опубликованы в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.Серые волки — один из немногих крупнейших хищников, переживших вымирание в конце последнего ледникового периода около 11 700 лет назад. Сегодня они обитают в лесах и тундре северной Канады и на Аляске, где основу их рациона составляют северные олени и лоси.Исследователи из Канады и США во главе с палеонтологом Даниэль Фрейзер (Danielle Fraser) из Канадского музея природы в Оттаве проанализировали состав зубов и костей древних волков, обитавших 50–26 тысяч лет назад, и сравнили его с данными по современным серым волкам. Все образцы были собраны на Юконе.Результаты исследования показывают, что волки, вероятно, выжили благодаря тому, что на протяжении тысяч лет, по мере смены степных ландшафтов северными лесами, постепенно адаптировали свой рацион, перейдя от лошадей времен плейстоцена к современным оленям и лосям."Когда климат Земли менялся во времена последнего ледникового периода, биологическое разнообразие планеты было нарушено. Вымерли многие представители так называемой мегафауны, но серые волки смогли выжить, проявив чудеса адаптации. Гибкая диета этих животных сыграла решающую роль в их выживании", — приводятся в пресс-релизе музея слова доктора Фрейзера.Исследуя микроскопические особенности поверхности зубов, ученые определили пищевое поведение животного: царапины и трещины указывали на то, что волк продолжал охотиться на крупную добычу, а наличие углублений — на то, что он также грыз кости умерших животных, то есть периодически питался падалью.Видовой состав животных, которых волк употреблял в пищу, удалось установить по соотношению изотопов углерода и азота, извлеченных из коллагена костей, путем сравнения с установленными показателями для современных видов."Мы можем выяснить изменения в диете волков, изучив характер износа их зубов и химические маркеры в волчьих костях, — говорит первый автор статьи Зои Лэндри (Zoe Landry). — Они могут многое рассказать нам о том, как питалось животное на протяжении всей своей жизни и что оно ело за несколько недель до смерти".Результаты показали, что в конце последнего ледникового периода лошади, вымершие в плейстоцене, составляли около половины рациона серых волков. Еще около 15 процентов приходились на северных оленей и тонкорогих баранов, и совсем немного — на мамонтов. Все это время древние волки сосуществовали с другими крупными хищниками, такими как саблезубые кошки гомотерии и короткомордые медведи. Окончательное исчезновение этих хищников создало для волков больше возможностей для перехода к новым видам добычи."Это реальная история выживания и адаптации в ледниковый период, а также превращения древнего вида в современную форму в ходе экологической адаптации", — отмечает еще один участник исследования доктор Грант Зазула (Grant Zazula), палеонтолог из правительства Юкона, эксперт по животным ледникового периода, населявшим Берингию.Авторы считают, что полученные ими результаты важны для понимания среды обитания современных серых волков и зависимости здоровья их популяции от численности северных оленей и лосей.
https://ria.ru/20210318/akula-1601844095.html
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палеонтология, волки, биология, земля - риа наука, канада

Ученые определили, что помогло волкам пережить ледниковый период

18:41 12.04.2021
 
© Julius CsotonyiХудожественное изображение охоты серых волков в конце плейстоцена около 25 тысяч лет назад
Художественное изображение охоты серых волков в конце плейстоцена около 25 тысяч лет назад - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Julius Csotonyi
Художественное изображение охоты серых волков в конце плейстоцена около 25 тысяч лет назад
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Американские и канадские палеонтологи установили, что серые волки смогли благополучно пережить последний ледниковый период, так как изменили свое пищевое поведение, приспособившись к новым условиям. Результаты исследования опубликованы в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.
Серые волки — один из немногих крупнейших хищников, переживших вымирание в конце последнего ледникового периода около 11 700 лет назад. Сегодня они обитают в лесах и тундре северной Канады и на Аляске, где основу их рациона составляют северные олени и лоси.
Исследователи из Канады и США во главе с палеонтологом Даниэль Фрейзер (Danielle Fraser) из Канадского музея природы в Оттаве проанализировали состав зубов и костей древних волков, обитавших 50–26 тысяч лет назад, и сравнили его с данными по современным серым волкам. Все образцы были собраны на Юконе.
Результаты исследования показывают, что волки, вероятно, выжили благодаря тому, что на протяжении тысяч лет, по мере смены степных ландшафтов северными лесами, постепенно адаптировали свой рацион, перейдя от лошадей времен плейстоцена к современным оленям и лосям.
"Когда климат Земли менялся во времена последнего ледникового периода, биологическое разнообразие планеты было нарушено. Вымерли многие представители так называемой мегафауны, но серые волки смогли выжить, проявив чудеса адаптации. Гибкая диета этих животных сыграла решающую роль в их выживании", — приводятся в пресс-релизе музея слова доктора Фрейзера.
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Исследуя микроскопические особенности поверхности зубов, ученые определили пищевое поведение животного: царапины и трещины указывали на то, что волк продолжал охотиться на крупную добычу, а наличие углублений — на то, что он также грыз кости умерших животных, то есть периодически питался падалью.
Видовой состав животных, которых волк употреблял в пищу, удалось установить по соотношению изотопов углерода и азота, извлеченных из коллагена костей, путем сравнения с установленными показателями для современных видов.
"Мы можем выяснить изменения в диете волков, изучив характер износа их зубов и химические маркеры в волчьих костях, — говорит первый автор статьи Зои Лэндри (Zoe Landry). — Они могут многое рассказать нам о том, как питалось животное на протяжении всей своей жизни и что оно ело за несколько недель до смерти".
Результаты показали, что в конце последнего ледникового периода лошади, вымершие в плейстоцене, составляли около половины рациона серых волков. Еще около 15 процентов приходились на северных оленей и тонкорогих баранов, и совсем немного — на мамонтов.
Все это время древние волки сосуществовали с другими крупными хищниками, такими как саблезубые кошки гомотерии и короткомордые медведи. Окончательное исчезновение этих хищников создало для волков больше возможностей для перехода к новым видам добычи.
"Это реальная история выживания и адаптации в ледниковый период, а также превращения древнего вида в современную форму в ходе экологической адаптации", — отмечает еще один участник исследования доктор Грант Зазула (Grant Zazula), палеонтолог из правительства Юкона, эксперт по животным ледникового периода, населявшим Берингию.
Авторы считают, что полученные ими результаты важны для понимания среды обитания современных серых волков и зависимости здоровья их популяции от численности северных оленей и лосей.
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