https://ria.ru/20210412/volk-1727866023.html

Под Воронежем мужчина задушил напавшую на него бешеную волчицу

Под Воронежем мужчина задушил напавшую на него бешеную волчицу

Житель город Борисоглебск Воронежской области задушил напавшую на него волчицу, у которой затем было обнаружено бешенство, сообщила в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:30

2021-04-12T11:30

2021-04-12T11:30

здоровье - общество

воронежская область

борисоглебск

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Житель город Борисоглебск Воронежской области задушил напавшую на него волчицу, у которой затем было обнаружено бешенство, сообщила в понедельник РИА Новости представитель Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных."Нападение волчицы случилось в пятницу вечером на окраине города. Муж с женой вышли на прогулку, где-то в полдесятого-десять вечера, и заметили они приближающееся животное. Жена подумала, что это собака, а мужчина сразу определил, что это волк", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, животное бросилось на мужчину, и стало грызть ему ногу."Мужчина все сделал правильно. Он сразу начал разжимать ему челюсть, постарался прижать к земле, придушить. Он справился, он большой молодец", - сказала собеседница агентства.Она отметила, мужчине сразу вызвали скорую, у него пострадала нога. Волчицу отправили на анализы."Они показали бешенство. Мужчина пройдет курс антирабической вакцинации, ничего страшного... Я всю жизнь отработала здесь в ветеринарии, с 1987 года, при мне это первый случай - бешенство у волка", - добавила представитель станции по борьбе с болезнями животных.

https://ria.ru/20210410/myasnikov-1727681100.html

https://ria.ru/20210330/ukus-1603429532.html

воронежская область

борисоглебск

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здоровье - общество, воронежская область, борисоглебск, происшествия