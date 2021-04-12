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Под Воронежем мужчина задушил напавшую на него бешеную волчицу
Под Воронежем мужчина задушил напавшую на него бешеную волчицу
Житель город Борисоглебск Воронежской области задушил напавшую на него волчицу, у которой затем было обнаружено бешенство, сообщила в понедельник РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:30
2021-04-12T11:30
здоровье - общество
воронежская область
борисоглебск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Житель город Борисоглебск Воронежской области задушил напавшую на него волчицу, у которой затем было обнаружено бешенство, сообщила в понедельник РИА Новости представитель Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных."Нападение волчицы случилось в пятницу вечером на окраине города. Муж с женой вышли на прогулку, где-то в полдесятого-десять вечера, и заметили они приближающееся животное. Жена подумала, что это собака, а мужчина сразу определил, что это волк", - рассказала собеседница агентства.По ее словам, животное бросилось на мужчину, и стало грызть ему ногу."Мужчина все сделал правильно. Он сразу начал разжимать ему челюсть, постарался прижать к земле, придушить. Он справился, он большой молодец", - сказала собеседница агентства.Она отметила, мужчине сразу вызвали скорую, у него пострадала нога. Волчицу отправили на анализы."Они показали бешенство. Мужчина пройдет курс антирабической вакцинации, ничего страшного... Я всю жизнь отработала здесь в ветеринарии, с 1987 года, при мне это первый случай - бешенство у волка", - добавила представитель станции по борьбе с болезнями животных.
https://ria.ru/20210410/myasnikov-1727681100.html
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здоровье - общество, воронежская область, борисоглебск, происшествия

Под Воронежем мужчина задушил напавшую на него бешеную волчицу

11:30 12.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий АньковВолки на снегу
Волки на снегу - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 апр - РИА Новости. Житель город Борисоглебск Воронежской области задушил напавшую на него волчицу, у которой затем было обнаружено бешенство, сообщила в понедельник РИА Новости представитель Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных.
"Нападение волчицы случилось в пятницу вечером на окраине города. Муж с женой вышли на прогулку, где-то в полдесятого-десять вечера, и заметили они приближающееся животное. Жена подумала, что это собака, а мужчина сразу определил, что это волк", - рассказала собеседница агентства.
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По ее словам, животное бросилось на мужчину, и стало грызть ему ногу.
"Мужчина все сделал правильно. Он сразу начал разжимать ему челюсть, постарался прижать к земле, придушить. Он справился, он большой молодец", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, мужчине сразу вызвали скорую, у него пострадала нога. Волчицу отправили на анализы.
"Они показали бешенство. Мужчина пройдет курс антирабической вакцинации, ничего страшного... Я всю жизнь отработала здесь в ветеринарии, с 1987 года, при мне это первый случай - бешенство у волка", - добавила представитель станции по борьбе с болезнями животных.
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