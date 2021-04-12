https://ria.ru/20210412/voda-1727825661.html

Ученые начали изучать биоразнообразие водоемов через сбор ДНК в воде

Ученые начали изучать биоразнообразие водоемов через сбор ДНК в воде

Генетики Приморского океанариума во Владивостоке начали испытывать новый метод исследования биоразнообразия водоемов через сбор образцов ДНК в воде, сообщает... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T04:03

2021-04-12T04:03

2021-04-12T04:03

наука

приморский океанариум

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Генетики Приморского океанариума во Владивостоке начали испытывать новый метод исследования биоразнообразия водоемов через сбор образцов ДНК в воде, сообщает учреждение.Отмечается, что данный метод пользуется популярностью у экологов для мониторинга биоразнообразия. По информации ученых, любой живой организм в течение жизни сбрасывает какое-то количество отмершей ткани, с которой, по их мнению, в окружающую среду неизбежно попадает ДНК."С помощью специальных методов мы собираем и очищаем ДНК из аквариумной воды для последующей работы", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории молекулярной систематики ННЦМБ ДВО РАН Сергея Туранова.Он добавил, что анализ такого материала даёт точную информацию о разнообразии микро- и макроорганизмов в аквариуме.

https://ria.ru/20210323/sfu-1602301257.html

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владивосток

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приморский океанариум, владивосток