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Ученые начали изучать биоразнообразие водоемов через сбор ДНК в воде
Ученые начали изучать биоразнообразие водоемов через сбор ДНК в воде
Генетики Приморского океанариума во Владивостоке начали испытывать новый метод исследования биоразнообразия водоемов через сбор образцов ДНК в воде, сообщает... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T04:03
2021-04-12T04:03
2021-04-12T04:03
наука
приморский океанариум
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости. Генетики Приморского океанариума во Владивостоке начали испытывать новый метод исследования биоразнообразия водоемов через сбор образцов ДНК в воде, сообщает учреждение.Отмечается, что данный метод пользуется популярностью у экологов для мониторинга биоразнообразия. По информации ученых, любой живой организм в течение жизни сбрасывает какое-то количество отмершей ткани, с которой, по их мнению, в окружающую среду неизбежно попадает ДНК."С помощью специальных методов мы собираем и очищаем ДНК из аквариумной воды для последующей работы", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории молекулярной систематики ННЦМБ ДВО РАН Сергея Туранова.Он добавил, что анализ такого материала даёт точную информацию о разнообразии микро- и макроорганизмов в аквариуме.
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приморский океанариум, владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 12 апр – РИА Новости.
Генетики Приморского океанариума
во Владивостоке
начали испытывать новый метод исследования биоразнообразия водоемов через сбор образцов ДНК в воде, сообщает учреждение.
"Приморский океанариум стал площадкой для отработки нового метода изучения биоразнообразия в водоёмах. Учёные из Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН отбирают пробы воды в экспозициях океанариума для последующего выделениях из них ДНК...Главное достоинство метода, который сейчас отрабатывается учёными в Приморском океанариуме, — неинвазивность, ведь материал берётся не от самих обитателей, а из воды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный метод пользуется популярностью у экологов для мониторинга биоразнообразия. По информации ученых, любой живой организм в течение жизни сбрасывает какое-то количество отмершей ткани, с которой, по их мнению, в окружающую среду неизбежно попадает ДНК.
"С помощью специальных методов мы собираем и очищаем ДНК из аквариумной воды для последующей работы", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории молекулярной систематики ННЦМБ ДВО РАН Сергея Туранова.
Он добавил, что анализ такого материала даёт точную информацию о разнообразии микро- и макроорганизмов в аквариуме.
"Океанариум для нас выступает тренировочной базой, где мы отрабатываем метод, прежде чем выйти на большие просторы — реки, озёра и моря. В аквариуме мы точно знаем виды и количество обитающей рыбы. Если результаты исследований ДНК совпадут с этими данными, значит, наш метод работает, если не совпадут — будем дорабатывать", - отметил ученый.