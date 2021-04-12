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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210412/vernik-1727857676.html
Прощание с Эмилем Верником пройдет 13 апреля в МХТ имени Чехова
Прощание с Эмилем Верником пройдет 13 апреля в МХТ имени Чехова
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Эмилем Верником пройдет во вторник, 13 апреля в Портретном фойе МХТ имени Чехова, сообщил его сын Вадим. РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T11:03
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культура
эмиль верник
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Эмилем Верником пройдет во вторник, 13 апреля в Портретном фойе МХТ имени Чехова, сообщил его сын Вадим.Эмиль Верник умер в субботу на 97-м году жизни от остановки сердца."Прощание с папой состоится во вторник, 13-го, в 11 утра в МХТ имени Чехова в Портретном фойе", - написал Вадим Верник в своем Instagram.Эмиль Верник - народный артист РФ, был главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под руководством Верника было поставлено более 200 радиопостановок, он также был доцентом Школы-студии МХАТ.Эмиль Верник стал родоначальником творческой династии: его сын Игорь - актер и телеведущий, Вадим - телеведущий и автор телевизионных программ, а также заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова. Внук Григорий (сын Игоря) - студент Школы-студии МХАТ, снимается в кино, известен по участию в проектах "Кухня" и "Need хелп".
https://radiosputnik.ria.ru/20210411/vernik-1727750769.html
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эмиль верник, россия, общество

Прощание с Эмилем Верником пройдет 13 апреля в МХТ имени Чехова

11:03 12.04.2021 (обновлено: 11:34 12.04.2021)
 
© Фото : A.SavinМосковский Художественный театр имени А. П. Чехова
Московский Художественный театр имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Фото : A.Savin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Эмилем Верником пройдет во вторник, 13 апреля в Портретном фойе МХТ имени Чехова, сообщил его сын Вадим.
Эмиль Верник умер в субботу на 97-м году жизни от остановки сердца.
Актер Игорь Верник во время пресс-подхода в МХТ им. А.П. Чехова в связи со смертью Олега Табакова. 12 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
11 апреля, 09:38
Актер Игорь Верник рассказал о последних днях жизни отца
"Прощание с папой состоится во вторник, 13-го, в 11 утра в МХТ имени Чехова в Портретном фойе", - написал Вадим Верник в своем Instagram.
Эмиль Верник - народный артист РФ, был главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под руководством Верника было поставлено более 200 радиопостановок, он также был доцентом Школы-студии МХАТ.
Эмиль Верник стал родоначальником творческой династии: его сын Игорь - актер и телеведущий, Вадим - телеведущий и автор телевизионных программ, а также заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова. Внук Григорий (сын Игоря) - студент Школы-студии МХАТ, снимается в кино, известен по участию в проектах "Кухня" и "Need хелп".
Эмиль Верник - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 01:56
Биография Эмиля Верника
 
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