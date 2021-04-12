https://ria.ru/20210412/vernik-1727857676.html

Прощание с Эмилем Верником пройдет 13 апреля в МХТ имени Чехова

Прощание с Эмилем Верником пройдет 13 апреля в МХТ имени Чехова

Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Эмилем Верником пройдет во вторник, 13 апреля в Портретном фойе МХТ имени Чехова, сообщил его сын Вадим. РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T11:03

2021-04-12T11:03

2021-04-12T11:34

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эмиль верник

россия

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Эмилем Верником пройдет во вторник, 13 апреля в Портретном фойе МХТ имени Чехова, сообщил его сын Вадим.Эмиль Верник умер в субботу на 97-м году жизни от остановки сердца."Прощание с папой состоится во вторник, 13-го, в 11 утра в МХТ имени Чехова в Портретном фойе", - написал Вадим Верник в своем Instagram.Эмиль Верник - народный артист РФ, был главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под руководством Верника было поставлено более 200 радиопостановок, он также был доцентом Школы-студии МХАТ.Эмиль Верник стал родоначальником творческой династии: его сын Игорь - актер и телеведущий, Вадим - телеведущий и автор телевизионных программ, а также заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова. Внук Григорий (сын Игоря) - студент Школы-студии МХАТ, снимается в кино, известен по участию в проектах "Кухня" и "Need хелп".

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/vernik-1727750769.html

https://ria.ru/20210411/vernik-1727738975.html

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эмиль верник, россия, общество