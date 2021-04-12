Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210412/ushi-1727826107.html
Врач назвала главное правило при прокалывании ушей
Врач назвала главное правило при прокалывании ушей
Прокалывание ушей нельзя назвать абсолютно безопасной процедурой. Как провести ее правильно и избежать потенциальных рисков, в интервью радио Sputnik рассказала РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T04:09
2021-04-12T04:09
уши
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152428/45/1524284599_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_435fde38e32e22c645e299396640047f.jpg
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Прокалывание ушей нельзя назвать абсолютно безопасной процедурой. Как провести ее правильно и избежать потенциальных рисков, в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, научный руководитель Центра эстетической медицины "Чистые Пруды", косметолог Алиса Шарова.Многие женщины даже не подозревают, что такая простая и распространенная эстетическая "операция" может привести к неприятным осложнениям. Они думают, что проколоть уши можно даже в домашних условиях. Но на самом деле процедуру должен проводить специалист, располагающий опытом и необходимыми инструментами, напомнила Алиса Шарова. Мастер оценит форму ушей и сможет выбрать правильную точку для прокола, чтобы сережки висели симметрично.Для того, чтобы процедура была безболезненной и безопасной, необходимы определенные навыки, отметила она."Например, когда прокалывают ухо, правильно подсветить его фонариком с задней стороны, чтобы видеть сосуды. Это позволяет избежать повреждения сосудов, кровотечения, сильной гематомы", – объяснила Алиса Шарова.При неправильном прокалывании ушей могут возникать серьезные осложнения, такие как перихондрит (воспаление хряща ушной раковины). Кроме того, возможно появление безобразных рубцов, предупредила косметолог."Сейчас достаточно модно делать проколы по всему наружному краю уха, где находится хрящ. Повреждение хряща – более серьезная процедура, потому что она имеет большую вероятность осложнений в виде перихондрита, формирования гипертрофических или келоидных рубцов, которые будут обезображивать ухо", – сказала она в интервью радио Sputnik.Попытки проколоть уши в домашних условиях могут привести к нагноению и плохому заживлению отверстия, продолжила специалист. Результат, по ее словам, может получиться очень некрасивый.При квалифицированном проведении процедуры возрастных ограничений для нее нет, считает Алиса Шарова. Более того, заживление у детей проходит быстрее, чем у взрослых. Однако, по ее мнению, лучше предоставить ребенку возможность самому решать, прокалывать уши или нет.
https://ria.ru/20210216/zvon-1597617094.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/naushniki-1600785551.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152428/45/1524284599_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e10a2b2a0bab751b4956711f1b5f7076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уши, здоровье - общество, общество

Врач назвала главное правило при прокалывании ушей

04:09 12.04.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМодель Хейли Род Болдуин на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Модель Хейли Род Болдуин на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Прокалывание ушей нельзя назвать абсолютно безопасной процедурой. Как провести ее правильно и избежать потенциальных рисков, в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, научный руководитель Центра эстетической медицины "Чистые Пруды", косметолог Алиса Шарова.
Многие женщины даже не подозревают, что такая простая и распространенная эстетическая "операция" может привести к неприятным осложнениям. Они думают, что проколоть уши можно даже в домашних условиях. Но на самом деле процедуру должен проводить специалист, располагающий опытом и необходимыми инструментами, напомнила Алиса Шарова. Мастер оценит форму ушей и сможет выбрать правильную точку для прокола, чтобы сережки висели симметрично.
"Есть так называемые приросшие мочки, когда мочка не сформирована. Очень важно еще правильно выбрать точку с эстетической точки зрения, потому что мастер, который этим занимается, должен спрогнозировать, как будет висеть сережка, чтобы это было красиво", – сказала косметолог.
Для того, чтобы процедура была безболезненной и безопасной, необходимы определенные навыки, отметила она.
"Например, когда прокалывают ухо, правильно подсветить его фонариком с задней стороны, чтобы видеть сосуды. Это позволяет избежать повреждения сосудов, кровотечения, сильной гематомы", – объяснила Алиса Шарова.
Стресс - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 02:32
Раскрыта опасность звона в ушах
При неправильном прокалывании ушей могут возникать серьезные осложнения, такие как перихондрит (воспаление хряща ушной раковины). Кроме того, возможно появление безобразных рубцов, предупредила косметолог.
"Сейчас достаточно модно делать проколы по всему наружному краю уха, где находится хрящ. Повреждение хряща – более серьезная процедура, потому что она имеет большую вероятность осложнений в виде перихондрита, формирования гипертрофических или келоидных рубцов, которые будут обезображивать ухо", – сказала она в интервью радио Sputnik.
Попытки проколоть уши в домашних условиях могут привести к нагноению и плохому заживлению отверстия, продолжила специалист. Результат, по ее словам, может получиться очень некрасивый.
При квалифицированном проведении процедуры возрастных ограничений для нее нет, считает Алиса Шарова. Более того, заживление у детей проходит быстрее, чем у взрослых. Однако, по ее мнению, лучше предоставить ребенку возможность самому решать, прокалывать уши или нет.
Наушники Huawei FreeBuds Pro - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 02:00Сказано в эфире
Врач объяснил, почему опасно подолгу оставлять наушники в ушах
 
ушиЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:29Водителей в России ждут новые штрафы
04:09Врач назвала главное правило при прокалывании ушей
04:08Японцы оценили фильм с "неудобной правдой" о Курилах
04:03Ученые начали изучать биоразнообразие водоемов через сбор ДНК в воде
04:00NYT: в США заявили о израильском следе в аварии на ядерном объекте Ирана
03:21В Сиэтле четыре человека пострадали при стрельбе
03:19ФСО разрешила роботу "Федору" повернуть голову на встрече с Путиным
03:07Источник сообщил о расширении боевых возможностей Су-34
03:04Космонавт Волынов назвал версию гибели Гагарина
02:41В Мексике подняли тревогу после кражи радиоактивного устройства
02:34Максим Фадеев раскрыл секрет похудения на 115 килограмм
02:26"Нет гражданской войне": пресс-секретаря Зеленского подвело знание языка
02:12Россиян предупредили о первой волне комаров
01:42Принц Филипп просил Чарльза позаботиться о королеве и возглавить семью
01:08СМИ: в Ереване нашли мертвой дочь российского генерала
01:03Названы девять симптомов одного из самых распространенных видов рака
01:01В МГУ оценили заявления о богатырях-украинцах
00:57СМИ: на Гаити похитили семь представителей католической церкви
00:54СМИ: принц Гарри вернулся в Британию на похороны принца Филиппа
00:50В Ленобласти завели уголовное дело на подростков, стрелявших в сверстника
Лента новостейМолния