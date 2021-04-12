https://ria.ru/20210412/ushi-1727826107.html
Врач назвала главное правило при прокалывании ушей
Врач назвала главное правило при прокалывании ушей
Прокалывание ушей нельзя назвать абсолютно безопасной процедурой. Как провести ее правильно и избежать потенциальных рисков, в интервью радио Sputnik рассказала РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T04:09
2021-04-12T04:09
2021-04-12T04:09
уши
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Прокалывание ушей нельзя назвать абсолютно безопасной процедурой. Как провести ее правильно и избежать потенциальных рисков, в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, научный руководитель Центра эстетической медицины "Чистые Пруды", косметолог Алиса Шарова.Многие женщины даже не подозревают, что такая простая и распространенная эстетическая "операция" может привести к неприятным осложнениям. Они думают, что проколоть уши можно даже в домашних условиях. Но на самом деле процедуру должен проводить специалист, располагающий опытом и необходимыми инструментами, напомнила Алиса Шарова. Мастер оценит форму ушей и сможет выбрать правильную точку для прокола, чтобы сережки висели симметрично.Для того, чтобы процедура была безболезненной и безопасной, необходимы определенные навыки, отметила она."Например, когда прокалывают ухо, правильно подсветить его фонариком с задней стороны, чтобы видеть сосуды. Это позволяет избежать повреждения сосудов, кровотечения, сильной гематомы", – объяснила Алиса Шарова.При неправильном прокалывании ушей могут возникать серьезные осложнения, такие как перихондрит (воспаление хряща ушной раковины). Кроме того, возможно появление безобразных рубцов, предупредила косметолог."Сейчас достаточно модно делать проколы по всему наружному краю уха, где находится хрящ. Повреждение хряща – более серьезная процедура, потому что она имеет большую вероятность осложнений в виде перихондрита, формирования гипертрофических или келоидных рубцов, которые будут обезображивать ухо", – сказала она в интервью радио Sputnik.Попытки проколоть уши в домашних условиях могут привести к нагноению и плохому заживлению отверстия, продолжила специалист. Результат, по ее словам, может получиться очень некрасивый.При квалифицированном проведении процедуры возрастных ограничений для нее нет, считает Алиса Шарова. Более того, заживление у детей проходит быстрее, чем у взрослых. Однако, по ее мнению, лучше предоставить ребенку возможность самому решать, прокалывать уши или нет.
https://ria.ru/20210216/zvon-1597617094.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/naushniki-1600785551.html
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уши, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости.
Прокалывание ушей
нельзя назвать абсолютно безопасной процедурой. Как провести ее правильно и избежать потенциальных рисков, в интервью радио Sputnik
рассказала кандидат медицинских наук, научный руководитель Центра эстетической медицины "Чистые Пруды", косметолог Алиса Шарова.
Многие женщины даже не подозревают, что такая простая и распространенная эстетическая "операция" может привести к неприятным осложнениям. Они думают, что проколоть уши можно даже в домашних условиях. Но на самом деле процедуру должен проводить специалист, располагающий опытом и необходимыми инструментами, напомнила Алиса Шарова. Мастер оценит форму ушей и сможет выбрать правильную точку для прокола, чтобы сережки висели симметрично.
"Есть так называемые приросшие мочки, когда мочка не сформирована. Очень важно еще правильно выбрать точку с эстетической точки зрения, потому что мастер, который этим занимается, должен спрогнозировать, как будет висеть сережка, чтобы это было красиво", – сказала косметолог.
Для того, чтобы процедура была безболезненной и безопасной, необходимы определенные навыки, отметила она.
"Например, когда прокалывают ухо, правильно подсветить его фонариком с задней стороны, чтобы видеть сосуды. Это позволяет избежать повреждения сосудов, кровотечения, сильной гематомы", – объяснила Алиса Шарова.
При неправильном прокалывании ушей могут возникать серьезные осложнения, такие как перихондрит (воспаление хряща ушной раковины). Кроме того, возможно появление безобразных рубцов, предупредила косметолог.
"Сейчас достаточно модно делать проколы по всему наружному краю уха, где находится хрящ. Повреждение хряща – более серьезная процедура, потому что она имеет большую вероятность осложнений в виде перихондрита, формирования гипертрофических или келоидных рубцов, которые будут обезображивать ухо", – сказала она в интервью радио Sputnik
.
Попытки проколоть уши в домашних условиях могут привести к нагноению и плохому заживлению отверстия, продолжила специалист. Результат, по ее словам, может получиться очень некрасивый.
При квалифицированном проведении процедуры возрастных ограничений для нее нет, считает Алиса Шарова. Более того, заживление у детей проходит быстрее, чем у взрослых. Однако, по ее мнению, лучше предоставить ребенку возможность самому решать, прокалывать уши или нет.