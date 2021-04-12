https://ria.ru/20210412/ukraina-1727906705.html

Медведчук назвал экономическую политику на Украине провальной

Медведчук назвал экономическую политику на Украине провальной

Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что власти Украины ведут провальную экономическую... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T14:42

2021-04-12T14:42

2021-04-12T14:42

оппозиционная платформа - за жизнь

алексей гончаренко

виктор медведчук

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что власти Украины ведут провальную экономическую политику и не способны вывести страну из кризиса.Ранее пресс-служба министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщила, что снижение экономики страны в январе-феврале текущего года составило 2,8%."Падение ключевых макроэкономических параметров – результат провальной экономической и социальной политики, еще больше снижающей качество жизни на Украине", - приводит слова Медведчука пресс-служба партии в понедельник.Он подчеркнул, что экономическая политика правительства усугубляет "и без того крайне тяжелое" положение Украины, а по некоторым макроэкономическим параметрам "падение продолжается уже двадцатый месяц"."Нынешняя власть оказалась не способна преодолеть системный экономический кризис в стране. Практически за двадцать месяцев пребывания у власти правительство и монобольшинство (пропрезидентская партия "Слуга народа" - ред.) существенно ухудшили состояние реального сектора экономики, подняли тарифы на электроэнергию, водоснабжение, отопление, цены на газ", - пояснил политик.Снижение экономики Украины в прошлом году составило 4%, на 2021 год прогнозировался рост на уровне 4,6%, сообщали ранее в минэкономики.Парламент Украины также ранее принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией 7,3% и ожидаемым ростом экономики в 4,6%. Документ также предусматривает среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 485 долларов) и курс в 29,1 гривны за доллар (в 2020 году - 27 гривен за доллар).Став президентом Украины в мае 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Тогда, после парламентских выборов, в должность премьер-министра вступил Алексей Гончаренко. Но уже через полгода Зеленский инициировал смену правительства и 4 марта 2020 года Верховная рада отправила в отставку Гончарука и назначила на его место Дениса Шмыгаля. Также Рада утвердила новый состав кабмина. Однако, согласно результатам опросов, проведенным социологической группой "Рейтинг", в апреле этого года почти 70% жителей Украины заявили, что не довольны курсом государства.

https://ria.ru/20210411/ruiny-1727741477.html

https://ria.ru/20210327/pustynya-1603111497.html

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оппозиционная платформа - за жизнь, алексей гончаренко, виктор медведчук, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире