https://ria.ru/20210412/ukaz-1727951394.html

Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО

Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому директор Федеральной службы охраны будет назначаться главой государства после консультаций с Советом... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T18:02

2021-04-12T18:02

2021-04-12T18:13

россия

совет федерации рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому директор Федеральной службы охраны будет назначаться главой государства после консультаций с Советом Федерации."ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации", - говорится в указе, опубликованном в понедельник на портале нормативных правовых актов.Эта норма введена согласно новым положениям Конституции РФ. ФСО занимается прежде всего охраной высших государственных деятелей, включая президента, обеспечением президентской, правительственной и другой специальной связи.

https://ria.ru/20210412/ukaz-1727953838.html

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россия, совет федерации рф, владимир путин, политика