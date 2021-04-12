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Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО
Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому директор Федеральной службы охраны будет назначаться главой государства после консультаций с Советом... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T18:02
2021-04-12T18:13
россия
совет федерации рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому директор Федеральной службы охраны будет назначаться главой государства после консультаций с Советом Федерации."ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации", - говорится в указе, опубликованном в понедельник на портале нормативных правовых актов.Эта норма введена согласно новым положениям Конституции РФ. ФСО занимается прежде всего охраной высших государственных деятелей, включая президента, обеспечением президентской, правительственной и другой специальной связи.
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россия, совет федерации рф, владимир путин, политика

Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО

18:02 12.04.2021 (обновлено: 18:13 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому директор Федеральной службы охраны будет назначаться главой государства после консультаций с Советом Федерации.
"ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации", - говорится в указе, опубликованном в понедельник на портале нормативных правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017 - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 18:13
Путин назначил атамана Иркутского войскового казачьего общества
Эта норма введена согласно новым положениям Конституции РФ. ФСО занимается прежде всего охраной высших государственных деятелей, включая президента, обеспечением президентской, правительственной и другой специальной связи.
 
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