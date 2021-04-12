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Обидчика блогера Варламова арестовали на 15 суток
Обидчика блогера Варламова арестовали на 15 суток
Мировой судья в Уфе назначил 15 суток ареста за вождение машины в пьяном виде хулигану, который приставал в центре города к блогеру Илье Варламову и пытался... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:14
2021-04-12T15:14
2021-04-12T15:14
радий хабиров
уфа
происшествия
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УФА, 12 апр – РИА Новости. Мировой судья в Уфе назначил 15 суток ареста за вождение машины в пьяном виде хулигану, который приставал в центре города к блогеру Илье Варламову и пытался ограбить, сообщили в ГИБДД по Башкирии.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров пригласил блогера в Уфу на стратегическую сессию глав городов и районов после того, как прочитал его книгу "100 советов мэру". Мэр Уфы Сергей Греков встретил Варламова и провел ему экскурсию по набережной реки Белой. После этого блогер самостоятельно гулял по городу. На улице Султанова к нему пристали трое пьяных местных жителей. По его словам, хулиганы хотели его ограбить, но не смогли перелезть через забор. Блогер увидел, как один из пристававших к нему садится за руль и уезжает, позвонил в полицию и сообщил данные автомобиля.Чуть позже дорожные инспекторы задержали уфимца за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, его обвинили в оставлении места аварии."За оставление в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, водитель Dodge постановлением мирового судьи привлечен к ответственности в виде ареста сроком на 15 суток", - сообщили в башкирской Госавтоинспекции.В ведомстве отметили, что в ближайшее время суд планирует рассмотреть административный материал, согласно которому водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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радий хабиров, уфа, происшествия
УФА, 12 апр – РИА Новости.
Мировой судья в Уфе
назначил 15 суток ареста за вождение машины в пьяном виде хулигану, который приставал в центре города к блогеру Илье Варламову и пытался ограбить, сообщили в ГИБДД по Башкирии.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров
пригласил блогера в Уфу на стратегическую сессию глав городов и районов после того, как прочитал его книгу "100 советов мэру". Мэр Уфы Сергей Греков встретил Варламова и провел ему экскурсию по набережной реки Белой. После этого блогер самостоятельно гулял по городу. На улице Султанова к нему пристали трое пьяных местных жителей. По его словам, хулиганы хотели его ограбить, но не смогли перелезть через забор. Блогер увидел, как один из пристававших к нему садится за руль и уезжает, позвонил в полицию и сообщил данные автомобиля.
Чуть позже дорожные инспекторы задержали уфимца за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, его обвинили в оставлении места аварии.
"За оставление в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, водитель Dodge постановлением мирового судьи привлечен к ответственности в виде ареста сроком на 15 суток", - сообщили в башкирской Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время суд планирует рассмотреть административный материал, согласно которому водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.