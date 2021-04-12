Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210412/ucheniya-1727910711.html
Военные КНР прибыли в Сибирь для участия в турнире "Саянский марш-2021"
Военные КНР прибыли в Сибирь для участия в турнире "Саянский марш-2021"
Китайские военные прибыли на юг Сибири для участия в военных учениях "Саянский марш-2021", в ходе которых будут проверены их навыки действий в зимних... РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T15:10
2021-04-12T15:10
россия-китай: главное
россия
китай
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727912592_0:80:887:579_1920x0_80_0_0_5ad67cf03dca5aea8f6c9ce74ada3ab4.jpg
МОСКВА, 12 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские военные прибыли на юг Сибири для участия в военных учениях "Саянский марш-2021", в ходе которых будут проверены их навыки действий в зимних экстремальных и горных условиях. Китай первый раз участвует в этих играх.Турнир "Саянский марш" стартует 14 апреля в рамках Международных Армейских игр-2021. Он включает в себя 50-километровый лыжный пробег с выполнением 12 специальных задач, в том числе преодоление подъемов и спусков с использованием лыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведку целей, стрельбу из стрелкового оружия, метание гранат и т.д., говорится в сообщении Минобороны России.
https://ria.ru/20210326/sostyazaniya-1602956285.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727912592_80:0:853:580_1920x0_80_0_0_dcb9bb4e2cd69cad9cbc859abaad54c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай, безопасность

Военные КНР прибыли в Сибирь для участия в турнире "Саянский марш-2021"

15:10 12.04.2021
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчастники окружного этапа конкурса АрМИ-2021 Саянский марш
Участники окружного этапа конкурса АрМИ-2021 Саянский марш - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские военные прибыли на юг Сибири для участия в военных учениях "Саянский марш-2021", в ходе которых будут проверены их навыки действий в зимних экстремальных и горных условиях.
Китай первый раз участвует в этих играх.
Турнир "Саянский марш" стартует 14 апреля в рамках Международных Армейских игр-2021. Он включает в себя 50-километровый лыжный пробег с выполнением 12 специальных задач, в том числе преодоление подъемов и спусков с использованием лыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведку целей, стрельбу из стрелкового оружия, метание гранат и т.д., говорится в сообщении Минобороны России.
Военнослужащие НОАК во время патрулирования границы в районе перевала Хунджераб в Кашгаре - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 12:41Россия-Китай: Главное
Военнослужащие НОАК примут участие в "Саянском марше"
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:49Судмедэксперты в США назвали причину смерти афроамериканца Райта
04:35Украинский эксперт призвал США оставить корабли в Черном море
04:16Полицейские в США ликвидировали ученика, устроившего стрельбу в школе
04:13Найдена причина хруста суставов
03:57Врач объяснила, почему COVID-19 у пожилых может протекать в тяжелой форме
03:48Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
03:28Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
03:22В тверском УФСИН прокомментировали информацию о голодовке Шестуна
03:18В ЛДПР предложили повысить базовый оклад учителя
03:16В Хорватии будут вакцинировать работников турсектора
03:14Крым готов заменить турецкие курорты на майские праздники
03:04Росгидромет предупредил об ускорении потепления климата в России
02:29В Японии решили слить в море воду с АЭС "Фукусима-1"
02:27Иран рассказал о замене поврежденных центрифуг в Натанзе после диверсии
02:22ОАЭ почтили память о первом полете Гагарина в космос
02:17Специалист научил, как распознать поддельные сигареты
02:12Назван способ продлить срок жизни ноутбуку
02:03Белорусская оппозиционная партия сообщила о задержании своего лидера
01:52Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
01:43В Пензенской области экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
Лента новостейМолния