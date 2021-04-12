https://ria.ru/20210412/tury-1727979827.html

Россиянам предложат несколько вариантов замены туров в Турцию и Танзанию

Россиянам предложат несколько вариантов замены туров в Турцию и Танзанию

Российским туристам, которые купили туры в Турцию и Танзанию в период с 15 апреля по конец мая, но не смогут ими воспользоваться, предложат несколько вариантов... РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T21:18

2021-04-12T21:18

2021-04-12T23:37

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российским туристам, которые купили туры в Турцию и Танзанию в период с 15 апреля по конец мая, но не смогут ими воспользоваться, предложат несколько вариантов действий, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе."Порядок действий потребителей в сложившейся ситуации требует дополнительной проработки, и мы обязательно опубликуем, какие могут быть варианты. Но их традиционно не очень много: замена на другое направление, либо перенос даты, возврат путевок или перенос обязательств", - сказала Ломидзе."Вариантов всего несколько, но какой из них выберут операторы и какой будет предпочтительнее для туристов, а также какое вообще может быть развитие сложившейся ситуации, пока сказать сложно", - добавила она.С 15 апреля до 1 июня Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и прекращает - с Танзанией, сообщила ранее в понедельник глава оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса, вице-премьер Татьяна Голикова.Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. По оценке Ломидзе, туроператорам для вывоза туристов не понадобятся дополнительные чартерные рейсы."Мы не прогнозируем такой ситуации, чтобы понадобились дополнительные рейсы. По той ситуации, что мы видим в Турции, никто не намеревался досрочно возвращаться, несмотря на информацию о распространении заболевания", - сказала она.

https://ria.ru/20210412/tury-1727974989.html

https://ria.ru/20210412/kuban-1727978464.html

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танзания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, туризм, коронавирусы, майя ломидзе, новости - туризм, татьяна голикова, турция, танзания